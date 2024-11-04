Руководитель дистанционной коммерческой школы Владимир Страшко сообщил об аномальном количестве обращений от родителей, которые планируют вывозить детей из Украины.
По его словам, ранее большинство обращений касалось мальчиков, которые учатся в 10-11 классах, поскольку родители хотели покинуть страну до их совершеннолетия. Теперь закончить обучение дистанционно хотят родители "всех детей, несмотря на возраст и пол":
"Этот тренд имеет свое продолжение. Дети, которые уехали год или два назад, перестают получать украинское образование. В самом начале они учились параллельно, или, если законодательство позволяло, исключительно у нас. Потом оставались только на украинском компоненте. Сейчас отказываются совсем".
Причиной этого является решение семей остаться за границей навсегда, пишет Страшко на своей странице в Facebook. Кроме того, среди учеников 11 классов становится все больше детей, которые не будут писать НМТ, поскольку не планируют поступать в украинские высшие учебные заведения.
"Не только мальчики, но и девочки. В некоторых классах таких детей 90%. Условно 27 из 30 поедут. Скорее всего навсегда. Но это не та история, что родители направляют их в лучшие ВУЗы за прекрасным образованием. Нет. Они поступают куда угодно, в какие-нибудь ВУЗы, главное, чтобы не в Украине", - добавил он.
Выезд детей из Украины
Напомним, ранее существование такой проблемы признал министр образования и науки Оксен Лисовый. По его словам, в старших классах многие дети покидают страну. Особенно это касается мальчиков.
В октябре народный депутат Нина Южанина говорила, что перед началом учебного года Украину покинули около 300 тысяч детей.