По его словам, часть школьников отказывается сдавать НМТ.

Руководитель дистанционной коммерческой школы Владимир Страшко сообщил об аномальном количестве обращений от родителей, которые планируют вывозить детей из Украины.

По его словам, ранее большинство обращений касалось мальчиков, которые учатся в 10-11 классах, поскольку родители хотели покинуть страну до их совершеннолетия. Теперь закончить обучение дистанционно хотят родители "всех детей, несмотря на возраст и пол":

"Этот тренд имеет свое продолжение. Дети, которые уехали год или два назад, перестают получать украинское образование. В самом начале они учились параллельно, или, если законодательство позволяло, исключительно у нас. Потом оставались только на украинском компоненте. Сейчас отказываются совсем".

Причиной этого является решение семей остаться за границей навсегда, пишет Страшко на своей странице в Facebook. Кроме того, среди учеников 11 классов становится все больше детей, которые не будут писать НМТ, поскольку не планируют поступать в украинские высшие учебные заведения.

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"Не только мальчики, но и девочки. В некоторых классах таких детей 90%. Условно 27 из 30 поедут. Скорее всего навсегда. Но это не та история, что родители направляют их в лучшие ВУЗы за прекрасным образованием. Нет. Они поступают куда угодно, в какие-нибудь ВУЗы, главное, чтобы не в Украине", - добавил он.

Выезд детей из Украины

Напомним, ранее существование такой проблемы признал министр образования и науки Оксен Лисовый. По его словам, в старших классах многие дети покидают страну. Особенно это касается мальчиков.

В октябре народный депутат Нина Южанина говорила, что перед началом учебного года Украину покинули около 300 тысяч детей.

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