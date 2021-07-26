Результаты обучения хотят обозначать не цифрами, а буквами – "Н", "С", "Д" и "В".

Министерство образования и науки утвердило методические рекомендации по оцениванию результатов обучения учащихся 1-4 классов заведений общего среднего образования.

Как сообщила пресс-служба ведомства, соответствующий приказ и текст рекомендаций обнародованы на сайте МОН.

Так, рекомендации вводят понятие вербальной оценки (оценочное суждение) и уровневой оценки (оценочное суждение с указанием уровня результата). Вербальную и уровневую оценку можно выражать как устно, так и письменно. Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его достижения и обозначать буквами – "начальный" (Н), "средний" (С), "достаточный" (Д), "высокий" (В).

Читайте такжеВ Украине обновили условия дистанционного обучения в школахРезультаты оценки личностных достижений учащихся в 1-4 классах рекомендуется выражать вербальной оценкой, объективных результатов обучения в 1-2 классах – вербальной оценке, в 3-4 классах – или вербальной, или уровневой оценкой на выбор заведения.

Рекомендации также содержат ориентировочную рамку оценивания результатов обучения учащихся 1-4 классов. Она позволяет обеспечить объективность и точность результата оценивания и призвана помочь формировать оценочные суждения и определять уровень результата обучения.

В то же время, как пояснили в Минобразования, заведение может разрабатывать и фиксировать общие положения относительно оценивания результатов обучения учащихся в образовательной программе и конкретизировать их в части положения о внутренней системе обеспечения качества образования. Особенности организации оценивания в определенном классе могут инициироваться учителем и быть утвержденными на заседании педагогического совета учреждения.

В рекомендациях отмечено, что оценка является конфиденциальной информацией, доступной только для ученика/ученицы и его/ее родителей (или лиц, их заменяющих).

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Автор: Леся Лещенко