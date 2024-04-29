Это простой рецепт, который идеально подходит для послеобеденного чая.

Хотя ревень можно есть в сыром виде, он, как правило, получается слишком терпким. Из-за этого лучше всего готовить его с большим количеством сахара.

Эксперт по питанию Мэтт Вебстер отметил Ехргеѕѕ, что традиционная выпечка включает песочное тесто и начинку из ревеня и имбиря, но существует и лучший рецепт.

"Этот рецепт является отличным вариантом классического пирога с ревенем, поскольку он сочетает в себе терпкость ревеня с теплой пряностью корицы. Это простой рецепт, который идеально подходит для послеобеденного чая или летнего десерта. Его можно употреблять как горячим, так и холодным, и идеально подавать его с ванильным мороженым", - добавил он.

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Для приготовления надо взять:

измельченный ревень - 300 г;

сахар - 200 г;

несоленое сливочное масло - 115 г;

яйца - 2 шт;

ванильный экстракт - 1 ч.л.;

мука - 250 г;

разрыхлитель - 2 ч.л.;

корица - 0,5 ч. л;

молоко 120 мл

120 мл молока.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выстелите круглую форму пергаментом. Промойте стебли ревеня под холодной водой и удалите все следы листьев, поскольку они ядовиты для потребления.

Затем возьмите миску и смешайте вместе муку, разрыхлитель и молотую корицу. В отдельной миске взбейте мягкое масло с сахаром в пышную массу. Затем вбейте яйца, по одному, и ванильный экстракт. Постепенно добавляйте мучную смесь к влажным ингредиентам, чередуя с молоком. Аккуратно сложите нарезанный ревень в тесто и переместите его в форму для выпечки.

Смешайте еще 50 г сахара и 1 ч.л. корицы и равномерно посыпьте поверх теста. Десерт надо выпекать 40-45 минут. Когда пирог будет готов, выньте его из духовки и дайте остыть в форме в течение 10 минут перед подачей.

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