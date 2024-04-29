От нее требуют большую сумму компенсации.

На американскую актрису Шэрон Стоун, которая известна по фильмам "Основной инстинкт", "Вспомнить все", "Казино" и другим киноработам, подали в суд. Об этом пишет издание People.

Оказалось, что 66-летнюю женщину обвиняют в вождении на большой скорости, которое привело к ДТП в 2023 году. Тогда Шэрон нарушила три правила дорожного движения и столкнулась с другой машиной, нанеся травму водителю. За рулем пострадавшей машины была женщина по имени Аманда Годепски, которая и решила наказать звезду.

Женщина подала в Высший суд Лос-Анджелеса иск о возмещении ущерба за авто и нанесение ей телесных повреждений. Аманда утверждает, что убытки превысили 35 тысяч долларов (примерно 1 миллион 400 тысяч гривень), поэтому требует, чтобы Стоун отдала эту сумму в полном объеме. Также она отметила, что ДТП повлияло на ее эмоциональное состояние, поэтому ей пришлось потратить немало средств на свое лечение.

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Интересно, что пока сама Шэрон не комментирует эту ситуацию.

Что известно о других судебных исках на звезду

Это не первый судебный иск для актрисы. В 2012 году на женщину написала заявление ее экс-няня за нарушение трудового законодательства и оскорбительные комментарии относительно этнической принадлежности. Как завершилось дело - не сообщается.

Напомним, недавно актера Жерара Депардье задержали по обвинению в сексуальном насилии.

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