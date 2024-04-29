Православная церковь Украины 30 апреля по новому стилю чтит Якова Зеведеева, одного из двенадцати апостолов. По старому стилю в праздник сегодня чтят епископа Симеона Персидского, мученика Адриана и папу римского Агапита.
Наши предки в праздник 30 апреля ухаживали за пчелами - выносили улья, проверяли матку, опрыскивали пасеку святой водой. Пасечники наблюдали за тем, какие растения сядут опылять пчелы - именно они, по приметам, хорошо уродятся в этом году.
По приметам, в праздник 30 апреля для крепкого здоровья стоит съесть немного домашнего мёда с пасеки или других пчелиных продуктов. Такая пища сегодня обеспечит хорошее самочувствие.
С наступлением мая прекращался свадебный сезон. Издавна май считается неудачным месяцем для свадеб из-за народных примет. К тому же людям было не до свадеб - в последний месяц весны вся семья работала на огороде и в хлеву.
Народный праздник 30 апреля считается очень удачным для посева любых культур и пересадки рассады в открытый грунт. Все посаженное сегодня хорошо приживется и даст отличный урожай.
30 апреля считается неудачным днем для путешествий. Связано это с тем, что в давние времена погода в конце весны была непредсказуемой - дожди часто сменяли засуху, а реки неожиданно выходили из берегов. Поэтому люди не были уверены в безопасности дороги.
В этом году дата 30 апреля выпадает на Страстную неделю 2024. Это последний период перед Пасхой, когда украинцы убирают дом, пекут пасхи и готовят крашанки. Хозяева режут домашний скот и птицу на мясо.
30 апреля - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру надежные, отзывчивые, справедливые. Они всегда придерживаются слова и выполняют свои обязанности. Обладают переменчивым нравом и быстро могут перейти от дружелюбия к агрессии.
Что нельзя делать 30 апреля
Нельзя в этот день устраивать шумные вечеринки, громко веселиться и петь песни, особенно на природе.
Не стоит сегодня ходить в подавленном состоянии, вспоминать свои старые проблемы и тревоги, жалеть себя, иначе остаток года пройдет в печали.
Не участвуйте в конфликтах сегодня, особенно с близкими людьми. Если поссориться сегодня, то отношения испортятся надолго.
Несчастливый день для путешествий и поездок.
Не пеките хлеб сегодня - изделия вряд ли получатся удачными.
Приметы погоды 30 апреля
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если в первую половину дня небо ясное, то в мае будет мало дождей.
- Прилетели соловьи и кукушки - больше морозов не будет.
- На какие растения сели пчелы, те культуры дадут хороший урожай.
- Птицы купаются в лужах - к жаркой погоде.
- Если на деревьях появилось много паутины, то в ближайшие дни дождей не будет.
- Утренняя роса на траве предвещает жаркую погоду.
- Сильный ветер дует - май будет ветреным.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.