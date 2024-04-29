Народный праздник 30 апреля известен под названиями Яков теплый, Яков звездночный, Симеон пчельник.

Православная церковь Украины 30 апреля по новому стилю чтит Якова Зеведеева, одного из двенадцати апостолов. По старому стилю в праздник сегодня чтят епископа Симеона Персидского, мученика Адриана и папу римского Агапита.

Наши предки в праздник 30 апреля ухаживали за пчелами - выносили улья, проверяли матку, опрыскивали пасеку святой водой. Пасечники наблюдали за тем, какие растения сядут опылять пчелы - именно они, по приметам, хорошо уродятся в этом году.

По приметам, в праздник 30 апреля для крепкого здоровья стоит съесть немного домашнего мёда с пасеки или других пчелиных продуктов. Такая пища сегодня обеспечит хорошее самочувствие.

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С наступлением мая прекращался свадебный сезон. Издавна май считается неудачным месяцем для свадеб из-за народных примет. К тому же людям было не до свадеб - в последний месяц весны вся семья работала на огороде и в хлеву.

Народный праздник 30 апреля считается очень удачным для посева любых культур и пересадки рассады в открытый грунт. Все посаженное сегодня хорошо приживется и даст отличный урожай.

30 апреля считается неудачным днем для путешествий. Связано это с тем, что в давние времена погода в конце весны была непредсказуемой - дожди часто сменяли засуху, а реки неожиданно выходили из берегов. Поэтому люди не были уверены в безопасности дороги.

В этом году дата 30 апреля выпадает на Страстную неделю 2024. Это последний период перед Пасхой, когда украинцы убирают дом, пекут пасхи и готовят крашанки. Хозяева режут домашний скот и птицу на мясо.

30 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру надежные, отзывчивые, справедливые. Они всегда придерживаются слова и выполняют свои обязанности. Обладают переменчивым нравом и быстро могут перейти от дружелюбия к агрессии.

Что нельзя делать 30 апреля

Нельзя в этот день устраивать шумные вечеринки, громко веселиться и петь песни, особенно на природе.

Не стоит сегодня ходить в подавленном состоянии, вспоминать свои старые проблемы и тревоги, жалеть себя, иначе остаток года пройдет в печали.

Не участвуйте в конфликтах сегодня, особенно с близкими людьми. Если поссориться сегодня, то отношения испортятся надолго.

Несчастливый день для путешествий и поездок.

Не пеките хлеб сегодня - изделия вряд ли получатся удачными.

Приметы погоды 30 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если в первую половину дня небо ясное, то в мае будет мало дождей.

Прилетели соловьи и кукушки - больше морозов не будет.

На какие растения сели пчелы, те культуры дадут хороший урожай.

Птицы купаются в лужах - к жаркой погоде.

Если на деревьях появилось много паутины, то в ближайшие дни дождей не будет.

Утренняя роса на траве предвещает жаркую погоду.

Сильный ветер дует - май будет ветреным.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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