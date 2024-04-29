По словам премьер-министра Литвы, ЕС сейчас имеет так называемую временную защиту для украинцев.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что вопрос о возвращении украинцев призывного возраста из-за рубежа в Украину нужно обсуждать на уровне всего Европейского Союза, пишет LRT.

Она подчеркнула, что Литва может ввести некоторые меры, чтобы помочь Украине из-за новых правил мобилизации. По ее словам, в стране могли бы проверять, выполнил ли человек свой мобилизационный долг или же законно освободился от призыва, перед тем как ему продолжать вид на жительство в Литве.

"Но нам нужно работать не только с украинской властью, но и шире, потому что сейчас ЕС имеет так называемую временную защиту для украинцев", - объяснила премьер-министр.

В то же время в Миграционной службе Литвы сообщили, что нет правовых оснований, которые бы обязывали страну помогать Украине во время мобилизации, поэтому любые решения по этому вопросу были бы "политическими решениями Литвы".

"Для реализации этих решений нужно было бы принять некоторые национальные законодательные инициативы, но опять же, возникнет огромный вопрос, насколько это будет совместимо с законодательством ЕС", - отметили в ведомстве.

Возвращение мужчин призывного возраста из-за границы: что известно

На прошлой неделе министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава хочет помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. В то же время министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас отметил, что Литва может взять пример с Польши.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что для его страны вопрос возвращения из-за рубежа украинцев призывного возраста является "неоднозначным". По его словам, в этом вопросе именно Киев должен взять на себя инициативу.

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