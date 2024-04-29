На Запорожье после подписания президентом закона о мобилизации "пока активности не очень много".

Врио руководителя службы связей с общественностью Запорожского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Максим Кара рассказал, чем сейчас занимаются ТЦК. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о мобилизации в Запорожской области.

"Мероприятия мобилизации на территории Запорожской области продолжаются, ничего не изменилось. Работа проводится", - рассказал Кара.

На уточнение, не наблюдается ли какая-то особая активность после подписания президентом закона о мобилизации, он заметил, что "пока активности не очень много".

Видео дня

"Потому что все знают, все проинформированы, что закон вступает в силу с мая. Сейчас территориальными центрами комплектования и социальной поддержки проводятся мероприятия по упорядочению документации и упорядочению всех процессов, которые обеспечат эти меры", - отметил представитель ТЦК.

Относительно количества людей, которые приходят по повестке, Кара отметил, что есть определенное количество людей, которые уклоняются от мобилизации. Он рассказал, что если человек не появляется в ТЦК, то соответствующая информация передается в полицию.

На вопрос, что после вступления в силу закона о мобилизации изменится в реагировании ТЦК на неявку по повестке, Кара отметил, что "согласно новым нормам закона мы ничего большего, чем есть на сейчас, сделать не можем".

"Компетенция полиции - это компетенция полиции. Наша задача как РТЦК - добиться того, чтобы человек все же появился в РТЦК, чтобы гражданин Украины уточнил свои учетные данные. И если он будет признан годным по решению военно-врачебной комиссии, то он будет направлен на службу в Силы обороны", - сказал Кара.

Мобилизация в Украине - детали

Ранее боец с позывным "Нико", который во время одного из заданий получил тяжелое ранение, а в дальнейшем - ампутацию ноги, но продолжил службу в 12-й бригаде Национальной гвардии Украины "Азов", отметил, что воевать придется всем, надо собраться и пойти, а не искать отмазки.

По его словам, сейчас желающих идти в ряды Вооруженных сил Украины "совсем нет", а ребятам на фронте нужна замена.

"Люди что только не придумывают: то ту Тису переплывают, топлятся... Лучше ты пойди и погибни как настоящий мужчина, как настоящий воин, который стал на защиту своей семьи, своего государства, своей нации, чем ты просто утонешься как крыса", - сказал "Нико".

Вас также могут заинтересовать новости: