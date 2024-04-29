Он сейчас по-другому относится к деньгам и много помогает армии.

Украинский певец Арсен Мирзоян назвал самую большую сумму, которую получал за свои выступления.

Мужчина отметил, что такие гонорары были только на больших концертах на главных площадках страны до полномасштабного вторжения.

"Это был концерт. На частных вечеринках нет такой градации цен. Для меня это был дворец "Украина". Дважды я выступал. Затратная цифра была - 1 миллион гривень. То, что ушло на рекламу, аренду света и звука, зарплаты. А за выступление 100 и 200 тысяч гривен получал. И 500 тысяч, и миллион за одно выступление. Но это сделал не я, а курс доллара", - откровенно сказал Арсен в программе "33 запитання від ЛЮКС ФМ".

Певец также сказал о деньгах, которые стоит держать на черный день, ведь сейчас достаточно нестабильные времена.

"Эта цифра всегда была разной, на сегодняшний момент, когда ты в банке не можешь хранить деньги в валюте... Это 20 тысяч долларов".

Мирзоян добавил, что с началом войны он изменил приоритеты относительно расходов. В частности, сейчас он во многом себя ограничивает, чтобы больше помочь ВСУ с покупкой автомобилей или оружия.

"Я сейчас не могу позволить себе снять клип, потому что я понимаю, что цена клипа - это пикап для военных. И я взвешиваю, и понимаю, что лучше будет пикап. Не вижу необходимости сейчас в клипах. Мы уже передали 1436 автомобилей на фронт", - подчеркнул артист.

Напомним, ранее Арсен Мирзоян резко ответил на упреки, что развлекается во время войны.

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