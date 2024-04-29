Эскалация последних дней на фронте связана с тем, что россияне пытаются по максимуму использовать то время, пока ВСУ не получили новую партию оружия и не закрыли проблему острого дефицита снарядов. Такое мнение в интервью Радио NV высказал военный обозреватель Евгений Дикий.
"Мы доживаем последние дни или недели, когда у нас критический дефицит одновременно двух очень весомых ресурсов. (...) У нас критический дефицит боеприпасов и людей. (...) Россияне понимают, что скоро одна из двух проблем решится. Снаряды уже в пути, критическому дефициту боеприпасов остались считанные дни. И, конечно, россияне пытаются максимально воспользоваться ситуацией, они очень спешат", – пояснил аналитик.
По словам Дикого, россияне вкладывают основные усилия в те направления, где у них наибольшие успехи. Сейчас таковым является бывшее авдеевское направление. Аналитик отметил, что сейчас россияне продвигаются там достаточно высокими темпами, взяв после Очеретино еще несколько сел, включая Бердичи.
"Честно говоря, я всегда очень не люблю делать плохие прогнозы, но здесь мне уже достаточно очевидно, что как минимум город Покровск из прифронтового сейчас станет зоной боевых действий. Насколько велика угроза оккупации Покровска, я сейчас не берусь сказать.
Дикий выразил мнение, что Украина будет держать Покровск "очень упорно и очень ожесточенно", в том числе потому, что там есть подготовленные укрепленные рубежи.
Говоря в целом о ситуации на фронте, аналитик отметил, что масштабный прорыв россиян и обвал фронта Украине сегодня не грозит.
Ситуация на фронте: последние новости
Как писал УНИАН, несколько дней назад оккупантам удалось прорваться в село Очеретино, что к северо-западу от Авдеевки. Из-за ошибки ВСУ при ротации подразделений на передовой россиянам удалось проскочить за первую линию обороны на одном участке, и сейчас они пытаются расширить продвижение в этом районе.
Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в районе Часового Яра на Бахмутском направлении, но в любой момент ситуация там может измениться. По словам соучредителя DeepState Романа Погорелого, россияне не прекращают попыток прорваться, но пока их удается сдерживать.