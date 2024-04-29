Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что союзники должны как можно скорее превращать объявления и обязательства по новой помощи в реальные поставки в Украину.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг ожидает, что союзники будут делать новые объявления о поддержке безопасности Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Генсек Альянса отметил, что Украина не получила все виды оружия, которые ей пообещали предоставить союзники. В частности, Столтенберг отметил, что в НАТО работают над тем, чтобы союзники поставляли больше систем противовоздушной обороны в Украину.

Столтенберг приветствует решение Германии доставить в Украину дополнительную батарею Patriot. Также он напомнил, что различные объявления об усилении украинской ПВО и о новых пакетах безопасности сделали Испания, США, Великобритания и Австралия.

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"Поэтому, есть большие и малые объявления, которые поступают, но мы нуждаемся в большем. Мы сосредотачиваемся на "Петриотах". Также на необходимости ремонта имеющихся систем, на пополнении и обеспечении того, чтобы доставленные системы работали так, как им положено. И чтобы было достаточное количество снарядов. Поскольку, если вы не имеете снарядов к батареям, нет большой ценности в этих батареях", - сказал Столтенберг.

Кроме того, он заявил, что важны не только "Петриоты", но и другие системы - в частности, Nasams и Iris-T.

"Нам нужна эшелонированная система противовоздушной обороны. И поэтому мы сосредоточены на широком диапазоне различных систем и продолжаем работать с союзниками, чтобы гарантировать, чтобы они делали поставки и превращали объявления и обязательства в реальные поставки оружия и систем как можно скорее", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что все союзники изучают, чего большего они могут сделать для оказания помощи Украине.

"Я ожидаю новые объявления вскоре", - сказал Столтенберг.

По его словам, в Альянсе упорно работают для удовлетворения срочных потребностей Украины.

Визит Столтенберга в Киев

В понедельник, 29 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев. Среди прочего генсек Альянса отметил, что страны - члены НАТО усиливают собственное оборонное производство и работают над совместным производством с Украиной.

Во время встречи президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для перехвата инициативы в противостоянии России. Как сказал глава государства, это финансовая помощь, своевременные поставки оружия и то, "что за эти деньги мы получим".

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