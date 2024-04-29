Сергей Куюн отметил, что нарост цен на топливо влияет два основных фактора.

Эксперт Сергей Куюн объяснил, чего ждать от цен на бензин в мае. Он считает, что скачки цен могут быть, если измениться цена в мире

"Как будет вести себя мировой рынок, пока никто не может сказать. Видим, что все били тревогу по ситуации с Израилем и Ираном, цена на нефть по 150 долларов за баррель и тому подобное. А в результате цена пошла вниз. Или, например, не бейте по российским заводам, потому что цена будет дороже. Но цена упала", - отметил эксперт в комментарии 24 каналу.

По его словам, на рост цен на топливо влияет два основных фактора:

Видео дня

мировые цены;

курс доллара.

"Вот был там доллар 38 гривень, сегодня он уже в среднем 39,5 гривни. То есть полторы гривны добавил, а это соответственно 1,2 гривни к цене топлива исключительно вследствие курса", – подытожил Куюн.

Реакция США на удары Украины по НПЗ - главные новости

Украина активно била по российским объектам нефтегазовой отрасли. Выяснилось, что оккупанты не в состоянии защитить свои объекты.

Вскоре в западных СМИ появилась информация о том, что Вашингон просил Украину не бить по российским НПЗ, ведь это может привести к росту цен на нефть, а также к мести со стороны Москвы.

Позже министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские атаки по российским НПЗ могут повлиять на мировые энергетические рынки.

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