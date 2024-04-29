В Минприроды объяснили, что проверка наличия и осмотр имущества "Межигорья" является первым этапом процесса передачи активов в управление созданному госучреждению "Парк - памятник "Межигорье".

Активисты блокируют работу государственной межведомственной комиссии, которая приехала в Межигорье для проведения инвентаризации имущества бывшей резиденции беглого президента Виктора Януковича. Об этом сообщила пресс-секретарь созданного решением правительства госучреждения "Парк - памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" Ирина Головатенко в эфире телемарафона "Единых новостей".

Головатенко напомнила, что это имущество было арестовано еще в 2014 году после побега Януковича. Тогда представители общественной организации по собственной инициативе стали ответственными хранителями этого имущества.

"На сегодняшний день решением правительства должна быть обеспечена передача имущества и, соответственно, начало работы государственного парка на государственной земле. Неизвестные лица сегодня блокируют работу межведомственной комиссии, не выражают никакого содействия передачи этого имущества, несмотря на то, что мы представились и имеем все законные основания для того, чтобы эту инвентаризацию начать. ... Комиссии удалось попасть физически в первое кафе. Дальше нас не пускают", - заявила пресс-секретарь.

По ее словам, на место была вызвана полиция и сейчас правоохранители помогают, чтобы межведомственная комиссия начала свою работу.

"Администрация государственного учреждения благодарна всем волонтерам, которые удерживали парк и сохраняли его в хорошем состоянии. И именно поэтому сегодня здесь работает наш отдел кардов и мы готовы предлагать всем смотрителям официальное трудоустройство. Тем не менее, содействия пока мы не видим и сейчас идет блокирование активистами работы государственного парка памятника на государственной земле", - констатировала Головатенко.

Она предупредила, что если работа комиссии не начнется из-за блокировки, то будут осуществлены "все законные действия для того, чтобы зафиксировать, выявить этих незаконных лиц и так или иначе выполнить действия, которые обеспечены и законами Украины, и решением правительства".

Министерство защиты окружающей среды в Telegram также обнародовало сообщение, что "неизвестные лица препятствуют деятельности государственного парка-памятника "Межигорье" и блокируют его работу".

"Сегодня, 29 апреля, в государственном парке-памятнике "Межигорье" начался процесс передачи в управление государству активов, на которые наложен арест в уголовном производстве по делам экс-президента Януковича после Революции Достоинства. Межведомственная комиссия в составе представителей специальной администрации парка-памятника "Межигорье" совместно с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) при участии представителей Фонда государственного имущества Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры прибыли в парк-памятник, который находится в с. Новые Петровцы Вышгородского р-на Киевской области, и должны были начать процесс передачи арестованного имущества, которое решением суда передано в управление АРМА", - отмечают в Минприроды.

Обращается внимание, что указанное имущество было арестовано в рамках уголовного расследования фактов присвоения экс-президентом имущества, находящегося на территории урочища "Межигорье".

"Проверка наличия и осмотр имущества "Межигорья" является первым этапом процесса передачи в управление государственному учреждению "Парк - памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" арестованных активов", - отмечают в министерстве.

По словам первого заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александра Краснолуцкого, создание парка-памятника "Межигорье" предусмотрено Законом Украины №3264. Этим же документом Правительству было поручено обеспечить создание специальной администрации парка-памятника.

"Сейчас такая администрация создана и она уже оформила земельные участки "Межигорья" в постоянное пользование. Таким образом, на сегодня согласно всем документам владельцем этой территории является государство. Поэтому сейчас важно осуществить передачу имущества в законную администрацию", - сказал чиновник.

Последние новости о "Межигорье"

На днях Министерство защиты окружающей среды информировало, что "Межигорье" Януковича получило новый статус и что все доходы от резиденции "Межигорье" с мая уже будут поступать в государственный бюджет. Отмечалось, что в прошлом году на базе Межигорья был создан государственный парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Такой статус предоставляется ценным парковым объектам. Сейчас правительство заканчивает процедуру национализации бывшей резиденции Януковича.

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