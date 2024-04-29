Импортеры уже платят 10-процентную пошлину в ЕС, что составляет примерно 2,1 тыс евро за автомобиль.

Для того, чтобы остановить поток дешевых китайских электромобилей в Евросоюз придется ввести огромные таможенные тарифы на уровне около 50%. Об этом со ссылкой на исследователей Rhodium Group сообщает Financial Times.

Специалисты ожидают, что брюссельское антисубсидийное расследование в отношении китайских электрокаров будет завершено в течение нескольких недель, однако, по их мнению, ожидать решительных карательных мер не следует.

"Мы ожидаем, что Европейская комиссия введет пошлины в диапазоне 15-30%", - говорят эксперты в своем отчете.

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Но даже при условии более высоких пошлин, китайские компании все равно смогут генерировать комфортную норму прибыли на электромобилях, которые они экспортируют в Европу.

Rhodium Group приводит пример электромобиля-внедорожника Seal U от китайской BYD, который продают за 20,5 тыс евро в КНР и за 42 тыс евро в Евросоюзе. Прибыль в данном случае оценивается в 1,3 тыс евро и 14,3 тыс евро соответственно, что является сильным стимулом для экспорта китайской продукции.

Согласно расчетам, введение 30-процентной пошлины оставит компании 15-процентную премию в ЕС (4,7 тыс евро) по отношению к ее прибыли в КНР, поэтому надеяться на реальный эффект от этого не стоит.

Для того, чтобы сделать европейский рынок непривлекательным, понадобятся "пошлины в диапазоне 40-50% - возможно, даже выше".

Проблемы европейских автопроизводителей

Европейские автопроизводители хорошо понимают, какую угрозу для них несут дешевые электромобили из КНР. В феврале сообщалось, что Volkswagen, Renault и Stellantis, которые всегда были конкурентами, думают об объединении ради совместной борьбы.

Пока формат такого объединения неизвестен, однако нельзя исключать, что в какой-то момент появится "европейский автомобильный Airbus".

С другой стороны, угрозу для автопроизводителей ЕС представляет Tesla, которая, впрочем в последнее время сама сталкивается с трудностями.

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