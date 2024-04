В украинский прокат анимационный фильм "Муфаса: Король Лев" выйдет 19 декабря 2024 года.

Кинокомпания Walt Disney Pictures показала первый трейлер к приключенческому анимационному фильму "Муфаса: Король Лев" (Mufasa: The Lion King), который станет приквелом к мультфильму "Король Лев" 2019 года.

История рассказывает о львенке-сироте Муфасе, будущем царе зверей и отце Симбы. Он потерян и одинок, но его жизнь меняется после знакомства с отзывчивым львом по имени Така (в будущем он станет антагонистом по имени Шрам) – наследником королевского рода. Эта случайная встреча начинает увлекательное путешествие необычной группы аутсайдеров, которые ищут свое предназначение. Их дружба пройдет немало испытаний, среди которых побег от опасного и кровожадного врага.

Режиссером мультфильма выступил Барри Дженкинз, который до этого снял оскароносный фильм "Лунный свет" (2017). Последняя его работа – драматический сериал "Подземная железная дорога" (2021).

Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 19 декабря 2024 года.

Мультфильма "Король Лев"

Оригинальный классический анимационный фильм-мюзикл "Король Лев" о львенке Симбе, которого изгнали из родных земель после смерти его отца – короля Земель Прайда Муфасы, вышел в 1994 году. Картина имела огромный успех, собрала в прокате почти миллиард, получила высокие оценки от критиков и собрала немало престижных наград, в том числе два "Оскара" – для Ханса Циммера за лучший саундтрек и для Элтона Джона за лучшую оригинальную песню "Can You Feel the Love Tonight".

Позже был снят сиквел мультфильма, а еще анимационный сериал и парочка спин-оффов. В конце концов, в 2019 году "Дисней" решил переснять оригинальный мультфильм с обновленной графикой и звездными голосами, в том числе, Дональда Гловера и Бейонсе. Собственно, именно приквелом этого мультфильма и станет "Муфаса: Король Лев".

