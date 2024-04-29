Он говорит, что пара может держать свой разрыв в тайне.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина переживает серьезный кризис в отношениях с мужем-военным Тимуром Хромаевым. Именно об этом недавно рассказал обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов.

Мужчина отметил, что слухи сообщили ему люди из близкого окружения пары. По его словам, Ефросинина сейчас очень волнуется за судьбу своей семьи.

"Тимур так устал от жены, что уже на грани развода. В частном разговоре с инсайдером он жаловался, что его все достало и он не вывозит. Кризис в отношениях серьезный, Маша на нервах и постоянно на успокоительных", - сказал Богдан на своем YouTube-канале.

Он также добавил, что есть вероятность того, что Маша якобы повлияла на политическую репутацию мужа не лучшим образом.

"Есть предположение, что на Тимура люди сверху, высокопоставленные чиновники, делали большие ставки относительно дальнейшей карьеры, а Маша своим вечным нытьем нанесла большой репутационный ущерб мужу. Те люди сверху сказали Тимуру, что не будут его лоббировать и все начинает сыпаться, как карточный домик. Не думаю, что на этот раз кризис пройдет, ведь сейчас на карте будущее, карьера, амбиции и большие деньги каждого из членов этой семьи. Видимо разойдутся по-тихому и будут тянуть интригу", - добавил информацию от инсайдера Беспалов.

А дальше отметил, что существует еще одна причина для кризиса. И это, по его словам, новая любовь мужа Ефросининой.

"Говорят, что у Тимура есть симпатия и он уже зациклен совсем не на жене", - добавил блогер.

Сама Мария пока не комментировала эту информацию.

К слову, Маша Ефросинина и Тимур Хромаев в браке с 2003 года. У них есть двое общих детей: 20-летняя дочь Нана и сын Александр, которому 9 лет.

Напомним, ранее блогер рассказал, что Даша Астафьева вышла замуж за богача, который на 10 лет моложе.

Вас также могут заинтересовать новости: