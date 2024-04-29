Какой церковный праздник отмечают 30 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

30 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают апостола Иакова. Также в этот день - Великий вторник Страстной недели. В народном календаре - Яков Теплый. О традициях и приметах 30 апреля, что отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

30 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

30 апреля по новому стилю (13 мая - по старому) - день памяти апостола Иакова Зеведеева, брата святого Иоанна Богослова.

Иаков жил в I веке, он был рыбаком и братом апостола Иоанна Богослова. Спустя какое-то время Иаков тоже стал апостолом и одним из двенадцати ближайших учеников Христа. Именно ему, Иоанну Богослову, а также апостолу Петру Иисус Христос поведал о своем предназначении.

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Иаков вместе с апостолом Петром был свидетелем чудес, который сотворил Спаситель, и очевидцами большинства событий Его земной жизни: воскрешения дочери Иаира, Преображения Господнего на горе Фавор.

После того, как на апостолов сошел Святой Дух, святой Иаков отправился проповедовать в другие страны. Предание гласит, что противники христианства наняли Гермогена - философа, чтобы он высмеял апостола и опроверг его доводы. Однако, когда Иаков стал говорить, то после Гермоген и его ученик решали принять крещение и стали христианами.

Однако, когда Иаков вернулся в Иерусалим, его схватили по приказу царя Ирода Агриппы и казнили. По одному из преданий, останки апостола пустили в лодке по волнам Средиземного моря, а затем лодку выбросило на испанский берег в устье реки Улья. В IX веке ковчег нашел монах-отшельник, мощи в нем оказались нетленны. После этого на месте построили церковь, а со временем появился город - его назвали в честь апостола Иакова - Сантьяго-де-Компостела.

Праздник 30 апреля по старому стилю - день памяти священномученика Симеона, епископа Персидского и иже с ним, преподобного Акакия.

О чем говорят приметы на 30 апреля

В народном календаре 30 апреля - праздник Яков Теплый. Приметы дня говорят о том, каким будет лето:

небо чистое - лето будет солнечным;

вечером много звезд - лето будет с грозами, но теплым;

град в этот день - к непогожему лету.

По народным приметам, если в этот день пойдет дождь, то осенью будет много свадеб.

Что можно делать 30 апреля

30 апреля - Великий вторник Страстной седмицы. Эта дата одинакова как для старого, так и для нового календаря. В этот день в церкви вспоминают о том, как Иисус обличил фарисеев и книжников и Его притчу о Страшном суде, конце мира, десяти девах, талантах и дани кесарю.

Святого Иакова просят сил и терпения в решении трудных вопросов и проблем, а также помощи в работе и огородно-полевых хлопотах.

По народным приметам хорошим знаком в этот день считается увидеть восход и закат солнца.

Что нельзя делать 30 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, злословить, скандалить, веселиться, праздновать свадьбы, дни рождения. В церкви в течение всей Страсной недели не проводят венчание и таинство крещения - совершают только торжественные службы и подготовку к Пасхе.

Тем, кто придерживается Великого поста, 30 апреля полагается сухоядение.

Народные приметы не советуют отправляться в дальнюю дорогу и вспоминать старые обиды - если их не отпустить, то можно заболеть.

30 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Максим, Василий, Игнат, Никита, Яков.

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