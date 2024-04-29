Певица подчеркнула, что у нее нет никаких проблем со здоровьем.

Известная украинская певица alyona alyona, которая представит Украину на "Евровидении-2024", отреагировала на слухи о потере голоса. Рэп-исполнительница подчеркнула, что чувствует себя хорошо.

Накануне по сети распространилась новость, что alyona alyona alyona потеряла голос перед первой репетицию на сцене "Евровидения-2024". Причиной этому стало видео, которое опубликовала певица. На нем слышно, что у артистки сильно охрип голос, и она сама пожаловалась на это.

Сегодня исполнительница опровергла слухи, что у нее проблемы с голосом. По словам alyona alyona, у нее нет проблем со здоровьем и ее самочувствие в норме:

Видео дня

Записываю эту "сторис" для того, чтобы развенчать вчерашний миф какой-то желтухи о том, что у меня нет голоса. Какое потеряла голос, кто это распускает? Ну вообще. Я читаю рэп! Я с охрипшим голосом звучу еще привлекательнее. У меня все хорошо, у меня есть голос, я чувствую себя прекрасно. Живая, здоровая с голосом и заряженная побеждать.

К слову, вместе с alyona alyona Украину на "Евровидении-2024" будет представлять Jerry Heil. Дуэт певиц выступит с песней "Teresa & Maria". Первый полуфинал конкурса состоится уже 7 мая, а второй - 9 мая. Гранд-финал конкурса пройдет 11 мая.

Заметим, что накануне состоялась первая репетиция alyona alyona вместе и Jerry Heil. Исполнительницы попробовали свои силы на главной сцене шоу в Мальме.

Напомним, ранее Jerry Heil и alyona alyona назвали претендентов на победу в песенном конкурсе.

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