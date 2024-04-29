Также на них оформляли социальную помощь, которую потом отбирали.

В Одесской области задержали местную жительницу, которая обманом вывезла за границу двух женщин с недостатками психического развития, чтобы эксплуатировать их труд.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, подозреваемая подыскивала девушек и, используя их уязвимое состояние, отправляла в город Бухарест в Румынии под предлогом поездки на экскурсию.

По данным следствия, в Румынии она угрожала потерпевшим, использовала их материальную и другую зависимость, запрещала свободно передвигаться по улицам и эксплуатировала их по своему усмотрению. В частности, заставляла выполнять хозяйственные работы в домовладении и ухаживать за ее родственниками. Также фигурантка дела успела оформить на одну из женщин социальную помощь от компетентных органов Румынии, но в дальнейшем денежные выплаты отбирала.

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С помощью румынских коллег в Украину удалось вернуть обеих потерпевших. "Рабовладелице" сообщено о подозрении в перемещении людей, совершенном с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния (ч. 2 ст. 149 УК Украины).

Во время проведенных обысков изъяты мобильные телефоны, черновые записи и копии документов потерпевших. Подозреваемой должны избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

В региональном главке Национальной полиции уточнили, что канал переправки женщин за границу в трудовое рабство организовала и наладила 56-летняя жительница Подольского района.

По данным правоохранителей, злоумышленница с целью личного обогащения завербовала двух женщин в возрасте 33 и 40 лет, которые имели недостатки психического развития и находились в трудном материальном положении. В частности, женщина задурила им головы баснями о поездке якобы на экскурсию и обманом вывезла их за границу.

"За рубежом она заставляла потерпевших работать в одном из жилых комплексов: одну - сиделкой за двумя больными людьми, а вторую - уборщицей", - рассказали в полиции.

Сейчас подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Полиция обнародовала часть записи, на которой зафиксированы показания потерпевших женщин. Они рассказывают, как их заставляли выполнять определенные работы, и не разрешали покидать помещение, водили в банк для открытия счета для выплат и тому подобное.

Одна из пострадавших рассказала, как по дороге за границу спрашивала у "благодетельницы", куда они направляются, но ей приказали сидеть молча.

"Оказалась уже в Румынии, где мне приказали разбирать чемодан...", - говорит она.

По данным пресс-службы Одесского пограничного отряда южного регионального управления ГПСУ, злоумышленница путем обмана подыскивала женщин с уязвимым состоянием и с низким социальным уровнем жизни для работы за рубежом, на самом деле украинки попадали в трудовое рабство.

"Женщина заставляла своих жертв обращаться в государственные органы для оформления социальных пособий в статусе беженцев. После совершения таких действий лицам начислялись соответствующие выплаты. Используя положение жертв, злоумышленница отбирала у них документы и средства", - добавили пограничники.

Правоохранители обнаружили в домовладении злоумышленницы румынские документы для социальных выплат потерпевшим, мобильные телефоны, сим-карты различных операторов, банковские карты Румынии и деньги.

В Днепре в трудовом рабстве удерживали 50 человек - детали

В Днепре задержали четырех местных жителей, которые удерживали 50 человек в трудовом рабстве. Злоумышленники подыскивали внутренне перемещенных лиц и социально незащищенных граждан, которые не имели постоянного места жительства, на вокзалах. Путем обмана приглашали их в так называемый "реабилитационный центр", который функционировал под прикрытием общественной организации, обещали бесплатное жилье, питание и трудоустройство. Вместо этого людей заселяли в дом с ненадлежащими условиями для проживания и заставляли бесплатно работать на земле и строительстве. У пострадавших отбирали документы и телефоны.

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