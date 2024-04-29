За первые 3 месяца 2024 года в Украине открыли уже 1526 дел в отношении уклонистов, в лидерах оказалась Днепропетровщина.

С начала полномасштабного российского вторжения правоохранительные органы Украины начали почти 11,3 тыс. уголовных производств из-за уклонения от призыва или нарушения воинского учета. Об этом сообщает NV со ссылкой на ответ Офиса генерального прокурора на запрос издания.

Отмечается, что больше всего дел по ст. 336. Уголовного кодекса (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период) было открыто в 2023 году. За этот период было начато 6745 уголовных производств из-за уклонения от призыва. Больше всего правонарушений обнаружили в Закарпатской (660), Николаевской (637) и Днепропетровской (635) областях.

В то же время в 2022 году украинские правоохранительные органы открыли 2431 дело по ст. 336 УКУ. Больше всего – в Закарпатской (363) и Днепропетровской (254) областях. Между тем за первые 3 месяца 2024 года в Украине открыли уже 1526 дел в отношении уклонистов, в лидерах оказалась Днепропетровская область (165).

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"При этом во время войны открывали дела в отношении уклонистов и по другим статьям Уголовного кодекса. В частности, о нарушении ст. 337 (уклонение от воинского учета или специальных сборов). Так, в 2022 году правоохранители начали 60 дел о нарушении этой статьи, из них 13 в Киеве. В следующем году таких дел открыли в 4 раза больше – 261. Причем антилидером стала Закарпатская область с 125 такими нарушениями. В течение января-марта 2024 года таких дел открыли 176, больше всего в Житомирской области (78)", – пишет издание.

Кроме того, украинские правоохранители расследовали и дела по ст. 335 (уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава). В 2022 году по этой статье открыли 92 уголовных производства по этой статье (больше всего на Львовщине и Закарпатье – по 13).

В 2023 году правоохранители начали всего 2 таких производства – в Житомирской и Черновицкой областях. С января по март 2024 года было открыто одно такое дело – в Житомирской области.

Уклонение от мобилизации: это стоит знать

Полиция Киева получила более 5 тыс. обращений от территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по розыску военнообязанных граждан.

"За уклонение от прохождения военной службы необходимо установить место нахождения и доставить в ТЦКСП 4955 человек. В настоящее время установлено местонахождение и доставлено в ТЦКСП для составления административных материалов 1416 человек", – говорится в ответе на запрос NV.

Между тем на Львовщине с начала 2024 года не появились в центрах комплектования более 2 тысяч человек, хотя им прислали повестку. За указанное время успели разыскать и забрать в военкомат 1 226 уклонистов.

На Волыни ТЦК и СП объявил в розыск примерно 8 тысяч уклонистов. Их добавили в электронный реестр военнообязанных "Оберіг", как находящихся в розыске, поскольку они не явились в ТЦК по вызову или проигнорировали повестку.

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