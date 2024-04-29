Также украинский военный парализованным попал в российский плен и похудел на 50 кг.

Украинский военный Дмитрий Полувьян, получив тяжелые ранения, был парализован, а когда попал в российский плен, то попрощался с жизнью. Однако когда его освободили, он освоил новую специальность на железной дороге и уже делает первые успехи.

Известно, что Дмитрий пошел воевать добровольцем, где на фронте получил тяжелые травмы. ТСН рассказало, как ему удалось продержаться в плену и несмотря на все трудности, вернуться к работе на кресле колесном.

Военный показал журналистке, как схематично воспроизводит движение поездов, на бумажной ленте отмечает все, что с ним связано, движение остановки.

"Здесь обозначается время сверху, снизу скорость, с которой он двигался", - рассказывает он.

Именно такой профессией несколько месяцев назад овладел Дмитрий, который сам из династии железнодорожников. До полномасштабного вторжения мужчина работал в депо, а после чего бригадиром аккумуляторного отделения, однако после тяжелого ранения он больше не может выполнять такие обязанности.

Дмитрий Полувьян пошел в военкомат в феврале 2022 года. Он был настроен решительно и убедил работников ТЦК, чтобы его мобилизовали. В конце концов присоединился к 46 бригаде и начал воевать.

Однако уже в июле 2022 года Дмитрий вместе с побратимами наткнулся на секретный наблюдательный пункт противника, после чего оккупанты начали их обстреливать.

"Мне прилетело в грудь, под броню, из пулемета по ногам, живот, спина, рука и позвоночник задело", - отметил воин.

Примерно сутки Дмитрий лежал раненый, после чего его нашли россияне и взяли в плен. Родным сообщили, что Дмитрий без вести пропал.

В то же время российские солдаты завезли пленного мужчину в оккупированный Крым. После ранения в позвоночник он не чувствовал тела и конечностей и был лежачим. Только поэтому ему удалось избежать пыток.

"Смирился со своей смертью, если мне даже бы нанесли боль, я в то время не чувствовал ничего, кроме одной руки и то едва. Ну, сломают, так пусть ломают. Мне было все равно", - отметил Дмитрий.

Однако он рассказал, что видел, как издевались над его собратьями чуть ли не каждый день.

"Заставляли на поломанных ногах идти на допрос, некоторых били, некоторых тыкали шилом. Однако там был и проукраинский медперсонал, который тайком нам помогал. Далее их разоблачили и дальнейшая их судьба неизвестна", - сказал военный.

Ему удалось дождаться обмена. Домой попал через три месяца в тяжелом состоянии, а также похудел на 50 килограммов.

"Он даже не сидел, даже спину не держал, ничего", - рассказала мать Дмитрия.

Уже после реабилитации Дмитрий может передвигаться на кресле колесном, но понемногу начинает даже ходить и вернулся на работу.

"Это дает тебе ощущение того, что ты важен, все еще нужен", - добавил мужчина.

В депо для него сделали временный пандус, а также руководство готово еще кое-что улучшить для удобства ветерана. Сейчас Дмитрий работает расшифровщиком движения поездов в депо Ривненской области.

Впечатляющие истории спасения украинцев во время войны

Ранее УНИАН рассказывал историю спасения юноши в Донецкой области, которого во время удара РФ зажало плитами с двух верхних этажей. Он находился под завалами в течение трех часов, после чего перестал чувствовать все тело и боялся, что его не найдут.

"Говорит, мама поблагодари, что я худенький, я сложился как эмбрион, и этому компьютерному креслу и провалился на 3 этаж, на него сложился чердак, 5 этаж, 4 этаж, с него поднимали краном плиты, как его не раздавило там. Чудо господне", - отметила мать Богдана Виктория Салимова.

Также сообщалось, что в Днепре спасли бойца, в которого попал вражеский дрон. Как стало известно, взрывчатка разорвалась рядом с военным. Все тело мужчины посечено обломками, он получил ожоги руки, когда во время взрыва прикрывал ею глаза, чтобы спасти зрение.

"Мне очень повезло. Я благодарю ребят, которые спасли меня, вытащили", - сказал Андрей.

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