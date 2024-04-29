В случае с Керченским мостом эффективным может быть комбинированный удар, который будет сочетать все имеющиеся силы и средства.

Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых заявил, что во временно оккупированном Россией Крыму есть до 200 военных объектов, которые должны быть уничтожены.

Об этом он сказал в эфире "КИЕВ24 live", отвечая на вопрос о применении ракет ATACMS и том, сколько в Крыму есть вражеских подразделений противовоздушной обороны. Рябых отметил, что полуостров прикрыт несколькими мощными узлами ПВО, которые располагаются на основных направлениях. Одним из них является Джанкой.

"Еще подобные узлы находятся в районе мыса Тарханкут, которые должны прикрывать, скажем, юго-западную часть полуострова от ударов с материковой части Украины. Конечно, прикрыта мощным узлом ПВО военно-морская база в Севастополе. И кроме того, центральная часть прикрывается также для обеспечения деятельности ремонтных подразделений и баз хранения на территории Крыма", – сказал он.

По его словам, едва ли не самый мощный узел ПВО российскими оккупантами создан на востоке Крыма, в районе Керчи.

"И в первую очередь, конечно, он прикрывает то незаконное здание, которое называется Керченским мостом, а также логистические мощности и базы хранения, находящиеся в районе понтонной переправы, и вообще морского порта "Керчь", – отметил эксперт.

Так, добавил Рябых, все средства захватчиков, которые они используют для прикрытия войск, являются первоочередной целью.

"И здесь одним из ключевых средств, которое будет использоваться, конечно, будет ракета ATACMS", – сказал он.

Военный эксперт отметил, что постепенное подавление и уничтожение системы ПВО врага, которая прикрывает военные аэродромы, приведет к тому, что он вынужден будет эвакуировать свою авиацию.

Относительно того, что для россиян может стать приоритетом – защищать Крымский мост или, например, Севастополь – Рябых отметил, что "два удара, которые были по Керченскому мосту, – они, конечно, были осуществлены асимметричными действиями как раз там, где противник не ожидал".

"И сейчас, когда все говорят об одном типе атаки, он может быть совсем другим. А в случае с самим Керченским мостом, конечно что, здесь самым эффективным может быть комбинированный удар, который будет сочетать все имеющиеся силы и средства", – сказал Рябых.

Такой удар, добавил эксперт, должен быть осуществлен именно тогда, когда это будет наиболее эффективно с точки зрения воплощения стратегического замысла украинского командования в жизнь.

"А до того в Крыму есть до 200 военных объектов, которые также подлежат плановому постепенному уничтожению. И здесь уже мастерство наших военных с тем, чтобы эти цели тасовать таким образом, чтобы оно было неожиданно для противника, эффективно и наиболее действенно для выполнения тех задач, которые непосредственно стоят на завтрашний день перед Вооруженными силами", – сказал Рябых.

Удары по Крыму

В ночь на 17 апреля в оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, был нанесен удар по аэродрому в Джанкое на севере полуострова. Там, в частности, базируются российские вертолеты Ми-8, Ми-25М, Ми-28 и Ка-52.

Стоит отметить, что военные аналитики прогнозируют, что после поступления в пакете помощи от Соединенных Штатов Америки ракет ATACMS, их можно будет использовать для уничтожения пусковых установок на территории России, которые бьют по Харькову, а также для ударов по Крымскому мосту.

29 апреля начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук отметил, что украинские военные имеют право наносить удары по военным логистическим объектам врага в Крыму, в частности по Крымскому мосту.

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