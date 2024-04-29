Apple назвала самую вредную привычку пользователей iPhone – она 'убивает' батарею

Она особенно популярна среди тех, кто недавно перешел на iPhone с Android.

Наверное, многие в курсе, что батарея смартфона "проживет" дольше, если не допускать полной разрядки устройства и не доводить уровень аккумулятора до 100%. Но аккумулятор телефона гораздо загадочнее, чем кажется.

На днях Apple обновила раздел с рекомендациями по правильному обращению с iPhone и добавила информацию о правильном использовании диспетчера запущенных приложений. Оказывается, его нужно открывать гораздо реже, чем многие привыкли.

Речь идет о меню-карусели, в котором отображаются все запущенные и свернутые в фоновый режим приложения. Очень часто пользователи iPhone "выбрасывают" из карусели приложения, которыми только что попользовались, думая, что смартфон так будет работать быстрее. Это особенно касается тех, кто недавно перешел на iPhone с Android.

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Apple предупреждает: закрывать приложения из диспетчера фоновых задач следует только в случае, если они зависли или работают некорректно.

В остальное время трогать приложения "в фоне" не рекомендуется, поскольку вредная привычка постоянно закрывать все приложения сокращает время работы айфона от аккумулятора и снижает его производительность.

Ранее один из пользователей Reddit поделился необычным лайфхаков, как очистить память на iPhone. В комментариях многие отмечают, что таким образом им удалось очистить от 1-2 ГБ до 10-20 ГБ системного мусора.

В свою очередь УНИАН делился лайфхаком, как правильно почистить зарядный порт телефона – эту процедуру рекомендуется повторять раз в несколько месяцев. А еще рассказывали, почему нельзя заряжать телефон всю ночь.

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