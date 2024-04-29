Главный видеохостинг с начала года тестировал новый дизайн своего веб-сайта, но столкнулся с большим количеством негативных отзывов.

Ранее в феврале часть пользователей YouTube обратила внимание на новый дизайн браузерной версии, который стал больше напоминать Twitch. Смена интерфейса вызвала бурную реакцию со стороны пользователей, поэтому в Google решили не усугублять ситуацию, отменив полномасштабный апдейт.

Одним из ключевых изменений в новом дизайне стало то, что описание и комментарии находились справа от видеоролика, а не под ним. Тогда как на освободившееся место добавили бесконечный блок рекомендаций с крупными превью.

Больше всего пользователям не понравились именно рекомендации с крупными превью прямо под роликом. Этим изменением компания явно хотела удержать людей на сайте как можно дольше – чтобы те сразу включали следующее видео.

Видео дня

Новый дизайн не понравился практически никому из тех пользователей, кому дали его протестировать. Смена интерфейса внедрялась выборочно в разных странах. Возможно, вы тоже успели с ним познакомиться.

У многих тестировщиков редизайн браузерной версии исчез, однако YouTube, вероятно, планирует внедрить другое нововведение. В этот раз разработчики решили показывать пользователям без Premium-подписки рекламу прямо во время паузы.

А в середине апреля YouTube начала бороться со сторонними приложениями, которые позволяют смотреть видео без рекламы. Их пользователи будут сталкиваться с медленной загрузкой и другими ошибками, заявили в компании.

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