В частности, Альянс не должен отступать от собственных правил в угоду Кремлю.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил ожидания от саммита Организации Североатлантического договора (НАТО), который состоится в июле в Вашингтоне. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

"Уже на этом этапе можно сказать уверенно: саммит в Вашингтоне может стать моментом силы для Альянса, или нет. Именно там решится, будет ли у врага Альянса возможность накладывать вето на усиление НАТО. И это решается именно в вопросе относительно Украины", - сказал Зеленский.

Президент Украины убежден, что Киев заслуживает приглашения в НАТО, в частности, благодаря украинской силе, защите общих ценностей и значению для будущего всего евроатлантического пространства.

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"Мы считаем, что Альянс не должен бояться собственной силы и не имеет права отступить от собственных правил только потому, что такого отступления хотят в Кремле", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил каждого лидера и абсолютное большинство стран НАТО, которые поддерживают Украину относительно будущего членства.

Неанонсированный визит Столтенберга в Киев

Как сообщал УНИАН, Украине не стоит ждать приглашения в НАТО на июльском саммите. Об этом в Киеве во время встречи с Владимиром Зеленским заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

В то же время он пригласил президента Украины на саммит НАТО, но заявил, что не ожидает от всех 32 стран-членов НАТО единодушного консенсуса относительно приглашения Украины вступить в Альянс.

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