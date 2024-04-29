Украина в апреле не приостанавливала защиту прав, а наоборот - пересмотрела и забрала оговорки об ограничении определенного набора прав.

Сегодня в СМИ получила распространение ложная информация о том, что с апреля 2024 года Украина якобы приостановила защиту права собственности и права на честные выборы. О ложности этой информации предупредил в своем Фейсбук министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Сегодня день начался с новостей телеграмм каналов: "мы приостановили защиту права на собственность и свободные выборы". Начал обзванивать коллег, что же мы там умудрились на третий год войны приостановить да еще и без моего ведома. Докладываю: ничего", - заявил он.

По словам главы Минюста, сообщение о возможности применения ограничений определенных прав Киев действительно направил в Совет Европы практически сразу после введения военного положения в 2022 году. Как пояснил министр, это является частью наших международных обязательств, и подобные сообщения направляются еще с 2015 года.

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"Это не ноу-хау - так поступают все страны, которые ведут войну (кроме РФ конечно, у них с правами человека всегда плохо). А в апреле 2024 мы в очередной раз уточнили перечень существующих ограничений и уменьшили его", - пояснил Малюська.

Он подчеркнул, что периодический пересмотр наших уведомлений и возможных ограничений - тоже наши международные обязательства.

"Еще раз: Украина в апреле не приостановила защиту, а как раз наоборот - пересмотрела и убрала оговорку об ограничении определенного набора прав", - подчеркнул министр.

Как отметил в своем Телеграмм уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, недавно в одном из медиа появилась информация о том, что Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека. Омбудсмен подчеркнул, что информация была подана искаженно.

"Речь идет не об ограничении прав человека, а о частичной отмене ограничений, которые были применены ранее! Об этом говорится на официальном сайте Совета Европы. То есть ограничения Украина подавала еще до этого, а сейчас они не применяются!" - отметил Лубинец.

Европарламент не признал "выборы" Путина в России

Как сообщал УНИАН, недавно евродепутаты приняли резолюцию с призывом к странам-членам ЕС и международному сообществу не признавать легитимными результаты президентских "выборов", проведенных Россией 15-17 марта 2024 года. Одной из претензий было то, что они проводились на незаконно оккупированных территориях Украины, также не были ни свободными, ни справедливыми.

Резолюция Европарламента была принята 493 голосами "за", 11 - "против" и 18 - воздержались. Отмечается, что "фарсовое представление" российских властей имело единственную цель - создать видимость избирательной легитимности для Владимира Путина, его политики безжалостных внутренних репрессий и прежде всего - для захватнической войны против Украины.

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