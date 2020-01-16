Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании

"За" проголосовали 327 народных депутатов.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 0901 о среднем образовании. "За" проголосовали 327 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 327 народных депутатов, против - трое, воздержались 54, не голосовали 16.

Закон гарантирует зачисление детей в начальную школу без каких-либо конкурсов, при этом заведение должно быть территориально доступным для детей независимо от их социального статуса или места рождения.

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Дети на длительном стационарном лечении получат право получать образование в медучреждениях. Для работы по индивидуальной траектории ученик и/или его родители должны будут обратиться с заявлением в школу. Под это создается индивидуальный учебный план, который будут писать вместе педагоги, родители и ученик, одобрять педсовет и будет утверждать директор.

Для подтверждения знаний по предметам, которые приобретаются вне учреждения, проводится обычное годовое оценивание или ГИА.

Новый закон подразумевает три адаптационных цикла обучения – 1-2 классы, 5-6 классы и 10 класс.

Предполагается три модели изучения украинского языка в школах. Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и которые не имеют государства, которое этот язык бы защищал и развивал. Прежде всего речь идет о крымских татарах. Для них в первую модель заложено обучение на языке коренного народа с 1 по 11 (12) класса наряду с основательным изучением украинского языка.

Вторая модель – для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых принадлежат к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды обитания, использование этой модели может быть разное, но основы такие:

на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальный школе;

в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке;

со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к одной из украинской языковой семей, а также проживающие преимущественно в среде собственной речи (русский язык). Там начальная школа также будет языком меньшинства наряду с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.

Относительно работы учителей. Первый год работы молодой учитель будет проходить педагогическую интернатуру. В ее рамках получит наставника, который будет обязан предоставлять консультации молодому специалисту и помогать ему стать успешным учителем. Наставник будет получать дополнительную 20% надбавку.

Учителем может стать человек с любым образованием, а не только с педагогическим.

Также документом предусматривается, что обязательный перевод учителей-пенсионеров на срочные контракты должен состояться до 1 июля 2020 года.

Законом предусмотрено, что родители учащихся имеют право присутствовать на учебных занятиях своих детей по предварительному согласованию с руководителем учреждения.