Пока мотивы преступления правоохранители не комментируют.

В немецком городе Мурнау 27 апреля убили двух украинских военных. В содеянном подозревается 57-летний россиянин – он был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на прокуратуру Мюнхена. Отмечается, что за дело об убийстве украинских военных взялось Баварское центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Правоохранители сообщили, что подозреваемый в нападении был задержан в тот же вечер в состоянии сильного опьянения, он не оказал сопротивления аресту. Уже 28 апреля на 57-летнего россиянина выдали ордер на арест.

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Пока мотивы преступления правоохранители не комментируют. Доказательств политической подоплеки убийства – в частности, из-за различных взглядов на войну РФ против Украины – пока нет.

При этом есть вероятность, что мужчины были знакомы. Как сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн, некоторые свидетели ранее видели их вместе.

Убийство украинских военных в Германии

27 апреля на территории торгового центра в городе Мурнау-ам-Штафельзее (Германия, Бавария) были убиты двое украинцев 23 и 38 лет. Мужчинам были нанесены ножевые ранения. По подозрению в совершении двойного убийства задержали 57-летнего гражданина России.

Впоследствии стало известно, что убитые украинцы были военными, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины.

Позже выяснилось, что россиянин, которого подозревают в убийстве украинских военнослужащих, оказался фанатом российского диктатора Владимира Путина. В частности, он был известен в пропутинских кругах.

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