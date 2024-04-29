Апрель 2024 в Киеве завершится солнечной и теплой погодой. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до +9°...+11°, а днем воздух в столице прогреется до приятных +19°...+20°. Весь день в Киеве будет ясно и безоблачно, без осадков.
Ветер ожидается восточній, его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление в норме, 759-761 миллиметр ртутного столба.
Погода 30 апреля - прогноз по Украине
Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью +9°, днем +20°.
В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +21°.
В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +8°, днем +21°.
В Тернополе 30 апреля ночью будет +9°, днем +21°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +20°.
В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +20°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +24°, ясно и безоблачно.
В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +20°.
В Виннице завтра будет +5°...+20°, ясно и безоблачно.
В Житомире во вторник ночью будет +7°, днем +20°, ясно и безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+20°, ясно и безоблачно.
В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +21°.
В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +21°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +9°...+20°.
В Одессе 30 апреля - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +20°.
В Херсоне во вторник ночью будет +10°, днем +21°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +22°.
В Запорожье температура ночью +11°, днем +21°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +20°, ясно и безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +20°.
В Днепре температура ночью будет +11°, днем +21°, ясно и безоблачно.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +11°...+15°э
В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +22°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +22°.