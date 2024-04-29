Осадков в столице ждать не стоит, а вот солнца будет очень много.

Апрель 2024 в Киеве завершится солнечной и теплой погодой. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +9°...+11°, а днем воздух в столице прогреется до приятных +19°...+20°. Весь день в Киеве будет ясно и безоблачно, без осадков.

Ветер ожидается восточній, его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление в норме, 759-761 миллиметр ртутного столба.

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Погода 30 апреля - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью +9°, днем +20°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +21°.

В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +8°, днем +21°.

В Тернополе 30 апреля ночью будет +9°, днем +21°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +20°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +5°...+20°, ясно и безоблачно.

В Житомире во вторник ночью будет +7°, днем +20°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+20°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +21°.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +21°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +9°...+20°.

В Одессе 30 апреля - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +20°.

В Херсоне во вторник ночью будет +10°, днем +21°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +22°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +21°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +20°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +20°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +21°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +11°...+15°э

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +22°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +22°.

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