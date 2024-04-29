Роман Погорелый отметил, что враг пытается найти слабые места.

Силам обороны удалось стабилизировали ситуацию в районе Часового Яра на Бахмутском направлении в Донецкой области, но в любой момент ситуация может измениться.

Соучредитель DeepState Роман Погорелый в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил, что российские оккупанты пытаются использовать любую возможность, чтобы продвинуться в Часов Яр "в лоб, с флангов, но ситуация там более-менее стабилизировалась".

"Противник перегруппировывается, подтягивает новые силы, постоянно обстреливает город из авиации. Штурмовые группы РФ пробуют где-то насыщаться пехотой в районах, продвигаться. То есть такая динамика происходит постоянно. Но бойцы, которые держат Часов Яр и новые бригады, которые туда прибыли, стабилизировали ситуацию", - отметил Погорелый.

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Аналитик сообщил, что по состоянию на сейчас в этом районе происходит только динамика попыток прощупывания.

"Враг пробует где-то выискивать слабые места, насыщать личным составом, подтягивать резервы. Поэтому в любой момент ситуация может измениться, потому что противник непредсказуем как в применении своих сил, так и в продвижении", - добавил он.

Ситуация на фронте - главные новости

28 апреля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте обострилась. По его словам, пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях - имеет тактические успехи.

Главнокомандующий добавил, что происходит динамическое изменение обстановки, отдельные позиции переходят "из рук в руки" по несколько раз в течение суток, что порождает "неоднозначное понимание ситуации".

Военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий считает, что пока в Украину доставляют недавно объявленную США помощь, стоит ожидать жесткой битвы за Часов Яр. По его мнению, враг значительно усилит давление, возможно, даже перебросит резервы с других направлений.

Эксперт убежден, россияне понимают, что у них сейчас, пока не доехало до наших защитников достаточно снарядов, - последний шанс взять Часов Яр. Но также надо понимать, что если враг сможет взять под контроль Часов Яр, то под большой угрозой будет агломерация городов, в частности Константиновка, Краматорск, Славянск. Тогда эти города, как минимум, могут стать зоной боевых действий, как максимум, - могут оказаться под угрозой оккупации.

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