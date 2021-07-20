Всего технику должны закупить для 60 тысяч учителей.

Кабинет министров выделит для учителей 980 миллионов гривен. На эти средства должны закупить ноутбуки для 60 тысяч педагогов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Всего в бюджете на текущий год предусмотрен 1 миллиард гривен на борьбу с COVID-19 в школах и его последствиями, из них 980 миллионов гривен пойдут на покупку ноутбуков для учителей.

"Уже в этом году мы обеспечим более 60 тысяч учителей качественной техникой… Наша цель - сделать так, чтобы у каждого учителя был собственный персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения детей", - отметил глава ведомства Михаил Федоров.

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Предполагается, что средняя стоимость ноутбука составит около 20 тысяч гривен.

При этом указано, что средства будут распределяться в зависимости от величины населенного пункта:

в Киеве и общинах с населением более 40 тысяч человек - 70% - за счет субвенции, 30% - за счет местных бюджетов;

в малых городах - 90% - за счет субвенции, 10% - за счет местных бюджетов;

в селах, поселках, горных населенных пунктов и городах на линии соприкосновения - 95% - за счет субвенции, 5% - за счет местных бюджетов.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров ставит целью повысить минимальную заработную плату учителей до уровня средней зарплаты в Украине. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, заработные платы учителей планируют увеличить на 30%.

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Автор: Павел Степанец