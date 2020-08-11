Фигурантка дела Шеремета Кузьменко сравнила украинское следствие и суд со временами СССР
Одна из подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, врач Юлия Кузьменко сравнила украинское следствие и суд с советскими.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кузьменко заявила на заседании Киевского апелляционного суда, где рассматривалась апелляция на меру пресечения для нее в виде содержания под стражей.
Кузьменко сказала, что, как и во времена СССР, ее и других фигурантов дела об убийстве Шеремета привлекают к ответственности по вымышленным основаниям. В советские времена такими основаниями была "антисоветская деятельность", добавила она.
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Кузьменко провела параллели с советским репрессивным судопроизводством и заявила, что, как и в Советском союзе, сейчас в Украине людей привлекают к уголовной ответственности, не имея никаких доказательств вины.
Также Кузьменко заявила, что ее, а также других подозреваемых - Яну Дугар и Андрея Антоненко - «назначили» в качестве виновных в убийстве Шеремета, поскольку все они - волонтеры и военные, а следовательно, по логике следствия, умеют обращаться с взрывчаткой.
«Из-за того, что мы были волонтерами, то рассуждения были такие - раз волонтеры, значит были на Донбассе, значит умеют пользоваться оружием и взрывчаткой», - сказала Кузьменко.
Кроме того, она в очередной раз заявила, что никаких мотивов ни у нее, ни у Атнтоненко, ни у Дугарь убивать Шеремата не было.
«Они не только не знали его лично, но и вообще не интересовались его деятельностью как журналиста», - добавила Кузьменко.
Также в выступлении она коснулась вопроса результатов экспертиз, которые якобы доказывают их причастность к совершению преступления.
Кузьменко сказала, что еще в 2016 году сразу после убийства Шеремета были проведены экспертизы фигур на видеозаписях с камер наблюдения. В заключениях экспертов сказано, что особенности походки, физических параметров людей на видео в связи с низким качеством записей невозможно идентифицировать, но возможно определить рост человека. И экспертиза тогда установила, что рост этих людей примерно одинаков с разницей 2-3 см и составляет около 168-170 см с недостатком 5%, то есть 2,3 см.
Кузьменко подчеркнула, у нее с Антоненко разница в росте до 14 см, и таким образом они никак не могут быть людьми, снятыми на видео.
В то же время она напомнила, что в 2019 году эксперты предоставили диаметрально противоположный вывод: что уже рост лиц на видео установить невозможно.
"То есть мы имеем две фигуры, у которых нет ни лица, ни физических особенностей, ни роста", - сказала подозреваемая.
Вместе с тем Кузьменко коснулась результатов экспертизы, якобы сделанной британским специалистом Айван Бирч.
Кузьменко отметила, что, несмотря на заверения прокуроров, якобы Бирч идентифицировал ее на видеозаписях, в материалах дела этой экспертизы нет ни на украинском, ни на английском языках, а есть только экспертное заключение, подписанное несколькими экспертами, в том числе там есть фамилия Бирча о том, что существует вероятность, что это может быть Кузьменко.
Дело об убийстве Шеремета
- Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
- 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Дугарь.
- Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.
- Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
- 21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще две подозрения, а также изменили содержание предыдущей.
- По словам руководителя юридической фирмы "Смысл Консалтинг" Леонида Маслова, адвокаты которой защищают Антоненко, в тексте подозрения в части мотива убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и прочее, теперь в нем говорится, что "неустановленные лица, действуя по ряду личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко.
- Юрист уточнил, что в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК - корыстный или заказной мотив.
- По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - "только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок".
- Кроме того, подозреваемых обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.
- Сегодня, 11 августа, Апелляционный суд Киева изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
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