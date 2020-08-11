Фигурантка дела Шеремета Кузьменко сравнила украинское следствие и суд со временами СССР

Одна из подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, врач Юлия Кузьменко заявила, что, как и во времена СССР, ее и других фигурантов дела - музыканта, волонтера Андрея Антоненко и медсестру Яну Дугарь - привлекают к ответственности по вымышленным основаниям.

Одна из подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, врач Юлия Кузьменко сравнила украинское следствие и суд с советскими.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кузьменко заявила на заседании Киевского апелляционного суда, где рассматривалась апелляция на меру пресечения для нее в виде содержания под стражей.

Кузьменко сказала, что, как и во времена СССР, ее и других фигурантов дела об убийстве Шеремета привлекают к ответственности по вымышленным основаниям. В советские времена такими основаниями была "антисоветская деятельность", добавила она.

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Кузьменко провела параллели с советским репрессивным судопроизводством и заявила, что, как и в Советском союзе, сейчас в Украине людей привлекают к уголовной ответственности, не имея никаких доказательств вины.

Также Кузьменко заявила, что ее, а также других подозреваемых - Яну Дугар и Андрея Антоненко - «назначили» в качестве виновных в убийстве Шеремета, поскольку все они - волонтеры и военные, а следовательно, по логике следствия, умеют обращаться с взрывчаткой.

«Из-за того, что мы были волонтерами, то рассуждения были такие - раз волонтеры, значит были на Донбассе, значит умеют пользоваться оружием и взрывчаткой», - сказала Кузьменко.

Кроме того, она в очередной раз заявила, что никаких мотивов ни у нее, ни у Атнтоненко, ни у Дугарь убивать Шеремата не было.

«Они не только не знали его лично, но и вообще не интересовались его деятельностью как журналиста», - добавила Кузьменко.

Также в выступлении она коснулась вопроса результатов экспертиз, которые якобы доказывают их причастность к совершению преступления.

Кузьменко сказала, что еще в 2016 году сразу после убийства Шеремета были проведены экспертизы фигур на видеозаписях с камер наблюдения. В заключениях экспертов сказано, что особенности походки, физических параметров людей на видео в связи с низким качеством записей невозможно идентифицировать, но возможно определить рост человека. И экспертиза тогда установила, что рост этих людей примерно одинаков с разницей 2-3 см и составляет около 168-170 см с недостатком 5%, то есть 2,3 см.

Кузьменко подчеркнула, у нее с Антоненко разница в росте до 14 см, и таким образом они никак не могут быть людьми, снятыми на видео.

В то же время она напомнила, что в 2019 году эксперты предоставили диаметрально противоположный вывод: что уже рост лиц на видео установить невозможно.

"То есть мы имеем две фигуры, у которых нет ни лица, ни физических особенностей, ни роста", - сказала подозреваемая.

Вместе с тем Кузьменко коснулась результатов экспертизы, якобы сделанной британским специалистом Айван Бирч.

Кузьменко отметила, что, несмотря на заверения прокуроров, якобы Бирч идентифицировал ее на видеозаписях, в материалах дела этой экспертизы нет ни на украинском, ни на английском языках, а есть только экспертное заключение, подписанное несколькими экспертами, в том числе там есть фамилия Бирча о том, что существует вероятность, что это может быть Кузьменко.

Дело об убийстве Шеремета

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Дугарь.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще две подозрения, а также изменили содержание предыдущей.

По словам руководителя юридической фирмы "Смысл Консалтинг" Леонида Маслова, адвокаты которой защищают Антоненко, в тексте подозрения в части мотива убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и прочее, теперь в нем говорится, что "неустановленные лица, действуя по ряду личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

Юрист уточнил, что в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК - корыстный или заказной мотив.

По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - "только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок".

Кроме того, подозреваемых обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.

Сегодня, 11 августа, Апелляционный суд Киева изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

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Дмитрий Хилюк