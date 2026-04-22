В наряды по дежурству не ходила: глава Нацполиции прояснил статус Дудиной

Сама патрульная сказала, что в полиции не хватает сотрудников, поэтому ее вызвали на дежурство.

Полицейская Анна Дудина не работала на постоянной основе в оперативных нарядах.

Об этом во время брифинга сказал глава Национальной полиции Иван Выговский, говоря о работе Дудиной.

"Я видел, что писали о том, что это не патрульная. Это не совсем правильная трактовка. Эта сотрудница является патрульной полицейской. Но она работала не на линии до этого, а работала в Аппарате, скажем так, Департаменте. И у нее функционал был немного другой", – отметил он.

По словам Выговского, сейчас в патрульной полиции некомплект составляет около 25%, а в Киеве – даже больше.

"Когда есть необходимость… Для усиления таких сотрудников привлекают в такие наряды. То есть она не была системно и на постоянной основе в нарядах реагирования, а была привлечена в этот период. Но она патрульная полицейская", - сказал глава полиции.

Скандал с патрульными

Как сообщал УНИАН, ранее Дудиной и еще одному правоохранителю сообщили о подозрении в служебной халатности. По данным следствия, во время теракта в Киеве 18 апреля они покинули место происшествия.

21 апреля суд избрал им меру пресечения - содержание под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 266 тыс. грн.

Во время судебного заседания Дудина заявила, что не признает вины. По ее словам, она не видела нападавшего и не имела возможности применить табельное оружие. Также она отметила, что не работала патрульной с 2019 года, однако была вызвана из-за значительного кадрового дефицита в столичной полиции, который, по ее оценке, составляет около 60%.

Впоследствии появилась информация, что Дудина ранее участвовала в Революции достоинства в качестве медика. Она подтвердила журналистам, что находилась на Майдане, отметив, что по образованию является реабилитологом, поэтому выполняла функции, близкие к медицинским.

