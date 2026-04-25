Теракт в Киеве: генпрокурор рассказал, как стрелок смог получить разрешение на оружие

У мужчины в собственности находились два зарегистрированных карабина и травматический пистолет.

Мужчина, устроивший стрельбу в Киеве 18 апреля, получил разрешение на оружие "якобы на основании журналистского удостоверения, выданного одной из общественных организаций".

Как сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, следствием установлена полная хронология событий того дня и составлен подробный портрет личности нападавшего.

По его словам, мужчина – уроженец Москвы, 1968 года рождения, военный пенсионер. В период с 1992 по 2005 год проходил службу в рядах ВСУ на различных должностях по обслуживанию автомобильной техники. Майор в отставке. После начала российской агрессии переехал в Киев из Бахмута.

"Он привлекался к уголовной ответственности, но имел в собственности два зарегистрированных карабина и травматический пистолет. Последнее разрешение на оружие получил на основании якобы журналистского удостоверения, выданного одной из общественных организаций. Обстоятельства получения разрешительной документации на оружие в настоящее время проверяются СБУ", – отметил генпрокурор.

Стрельба в Киеве: что известно

Как сообщал УНИАН, 18 апреля мужчина с автоматом открыл стрельбу по людям в районе Демеевки в Киеве. Он шел по улице и расстреливал прохожих. Погибли 7 человек.

Также известно, что нападавший поджог квартиру перед тем, как выйти с оружием на улицу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

По версии полиции, поводом для стрельбы в Киеве, в результате которой погибли 6 человек и сам стрелок, стала бытовая ссора.

Вас также могут заинтересовать новости: