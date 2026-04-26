Комбриг рассказал, насколько Сырский и Палиса открыты для общения с командирами

Командир 5-й ОВМБр отметил, что Сырский помог решить все проблемы, с которыми он к нему обращался.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский очень открыт для общения, но в последнее время разговоров становится меньше. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал подполковник ВСУ, комбриг 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады Руслан (Гранит) Габинет.

Бригада сейчас воюет на одном из самых сложных направлений – вблизи Покровска. Габинет ответил на вопрос, часто ли ему приходится общаться с Сырским.

"Я бы сказал, что как для главнокомандующего, я довольно часто с ним общаюсь. Во-первых, он очень открыт к общению с командирами бригад. Я такими вещами не злоупотребляю и без надобности ему не звоню. Но когда я возглавил бригаду, он через несколько дней сам позвонил и спросил, как дела, чем помочь, какие проблемы уже заметил, что нужно решить. И он помогал", – отметил Гранит.

Видео дня

Он сказал, что в последнее время общение стало реже, потому что появилось больше "горячих" точек, требующих внимания Сырского. При этом он выразил уверенность, что если возникнет острая проблема, которую нужно будет решить на его уровне, то сможет ему позвонить.

Командир 5 ОВМБр рассказал, что обращался к Главнокомандующему ВСУ с проблемами преимущественно по комплектованию техникой, боеприпасами, людьми, а также перемещению отдельных военнослужащих, которые были нужны срочно во время формирования команды.

Он считает, что Сырский – авторитет.

"Кто бы что ни говорил, но и мне как командиру батальона или бригады приходится принимать сложные решения и выслушивать критику. А ему это еще тяжелее. Это человек, который, как ни крути, организовывал оборону Киева, оборону на востоке, успешные контрнаступательные действия в Харьковской области. И все равно он постоянно выслушивает критику", – отметил Габинет.

На вопрос о том, общается ли он со своим бывшим командиром, а ныне заместителем главы Офиса президента Павлом Палисой, который очень тепло отзывался о нем, ответил, что особо ничего у него не просит.

"Но он для меня был примером еще в 5-м штурмовом полку", – подчеркнул Габинет.

По его словам, он редко звонит Палисе, потому что понимает, что у него колоссальный объем работы.

"Но хочу сказать, что нам очень повезло, что такой человек занимает эту должность, потому что он действительно профессионал и очень компетентен. Ему также приходилось принимать много сложных решений", – добавил командир 5 ОВМБр.

При этом он отметил, что когда ему пришлось стать командиром батальона, то очень помогло то, что Палиса ему поверил, дал возможность руководить, принимать решения и выполнять задачи.

"Я его не подвел", – сказал Габинет.

Палиса рассказал о "грандиозных" планах РФ до конца года

Как сообщал УНИАН, заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса отмечал в феврале 2026 года, что Россия хочет в начале апреля выйти на административные границы Донецкой области, а также максимально продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях.

Также он рассказал, что Россия не отказывается от намерений создать буферную зону вдоль границы в Сумской и Харьковской областях.

Палиса отмечал, что, в случае успеха, до конца года противник будет пытаться развить наступление для захвата или создания условий для захвата Запорожья, Херсона, Николаева и в дальнейшем Одессы.

При этом генерал подчеркнул, что не видит возможности реализации этих планов у противника в ближайшие полгода.

