Организаторы назвали победителей студенческого архитектурного конкурса Steel Freedom.

В Киеве 27 ноября 2021 года состоялся финал конкурса Steel Freedom 2021, во время которого были определены наиболее интересные по мнению жюри, партнеров и зрителей студенческие архитектурные проекты.

Как сообщает uaprom.info, команды-победители, занявшие 1, 2 и 3 места, получили денежные сертификаты в размере 30 000 грн, 25 000 грн и 20 000 грн соответственно и подарки от партнеров конкурса – группы компаний "Метинвест", а также "Лира Сапр Стандарт" и "Лира Сапр О".

В частности, генеральный партнер конкурса – ведущий производитель металлопроката в Украине "Метинвест" – подарила архитектурное путешествие на выставку Dubai Expo в Дубае команде B-430, в состав которой вошли Валерия Гончаренко, Алина Янко, Камила Ващенко, а также куратор Павел Олегович Васильев из Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка".

Отметим, Dubai Expo – это самая ожидаемая выставка архитектуры и проектирования в мире, где ведущие архитектурные бюро представляют передовые технологии строительства и достижения последних лет из 190 стран. Выставка проходит с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.

Напомним, конкурс Steel Freedom 2021 стартовал 1 сентября 2021 года. Участникам предложили выполнить две задачи с применением стальных конструкций: разработать проект бизнес-центра в киевском Unit.City для девелоперских компаний UDP и KAN Development, а также создать проект культурного центра на Подоле по заказу застройщиков Perfect Group и Riverside Development.

В этом году на конкурс поступило рекордное количество работ: 135 команд студентов разработали 84 проекта. После технического отбора в полуфинал конкурса прошли команды, которые выполнили условия технического задания, а в финал вышли по 10 лучших проектов в каждой категории. Участники защищали свои проекты перед жюри, которое и определило победителей.

Конкурс Steel Freedom был основан ассоциацией "Украинский центр стального строительства" в 2014 году. Проводится ежегодно среди ведущих вузов архитектурно-строительной направленности. В конкурсе могут участвовать студенты 4-6 курсов вузов. В составе команд старшекурсников допускается участие и студентов третьих курсов. Командам-участникам необходимо разработать оригинальные концептуальные решения с применением стальных конструкций при создании проектов.

Автор: Григорий Бондарь