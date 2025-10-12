По его словам, на самом деле ситуация хуже официальной статистики.

Только в сентябре, по официальным данным, в самовольное оставление части (далее – СЗЧ) ушли 19 044 человека. Об этом рассказал военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки, народный депутат 8 созыва Игорь Луценко.

"С начала года это до 160 тысяч. Я вам скажу, что на самом деле все гораздо хуже из-за этого, что на самом деле эти цифры определяются не количеством сбежавших – оно гораздо больше – а количеством зарегистрированных уголовных производств сотрудниками Государственного бюро расследований", – пояснил он на Radio NV.

Луценко отметил, что количество сотрудников, которые занимаются регистрацией таких производств, является ограниченным. Поэтому они не могут зарегистрировать больше, чем "определенный потолок".

"То, что в сентябре было больше, чем в августе, я объясняю только одним: вернулись из отпуска те, кто регистрирует уголовные производства", – добавил военный.

В Украине возвращают уголовную ответственность за СВЧ. В случае принятия соответствующего законопроекта в целом, суд не сможет применить смягчающую норму.

Народный депутат Украины, член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко говорит, что такая инициатива принадлежит военным, которые настаивают на усилении дисциплины в армии.

