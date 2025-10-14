В середине осени, 15 октября, погода в Киеве будет пасмурной и холодной. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице похолодает до +4°, а в течение дня максимально повісится лишь до +8°...+10°. Ожидается пасмурная погода, есть веротность небольшого дождя, но в целом будет без существенных осадков.
Атмосферное давление немного пониженное - 751 миллиметр ртутного столба. Ветер будет с запада 5-10 м/с.
Погода 15 октября
Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +11°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.
В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.
В Тернополе 15 октября ночью будет +3°, днем +11°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +11°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.
В Виннице завтра будет +3°...+10°, облачно с прояснениями.
В Житомире в среду ночью будет +3°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +10°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +10°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+10°.
В Одессе 15 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.
В Херсоне в среду ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.
В Запорожье температура ночью +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +10°.
В Днепре температура ночью будет +3°, днем +11°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +4°...+13°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +10°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +11°.