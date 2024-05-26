Эксперт говорит, что важно внимательно читать все требования нормативно правовых актов.

Военный адвокат Сергей Дубок рассказал, если военнообязанные не стоят на учете или вовремя не обновляют свои данные, то им грозит штраф 17 тысяч гривен. По его словам, если нарушение будет совершено повторно в течение года, тогда штраф составит 25 500 грн. Об этом он рассказал в интервью "Суспільному".

Если после 60-дневного срока для обновления учетных данных представители ТЦК выяснят, что гражданин не обновил свои данные, то такому лицу могут вручить повестку для их обновления.

"Если военнообязанный не прибывает в ТЦК после получения повестки для обновления данных - это квалифицируется как нарушение правил воинского учета и составляется админпротокол об административном нарушении. В соответствии с Законами Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе" граждане, которые уклоняются от призыва по мобилизации, от воинского учета, несут административную и уголовную ответственность согласно законодательству. Ответственность зависит от совершенного правонарушения", - цитирует издание слова специалиста. Видео дня

Адвокат подчеркнул, если военнообязанный уклоняется от получения повестки для подтверждения военно-учетных данных, то ему может грозить штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

"Для юридических лиц, должностных и служебных лиц органов власти, предприятий, учреждений, организаций в особый период (в частности военное положение) размер такого штрафа составляет от 34 000 до 59 500 грн. Штраф может быть наложен за уклонение от мобилизации в течение трех месяцев с момента выявления нарушения, но не позднее года с момента совершения", - объяснили в материале.

Также если военнообязанный не имеет права на отсрочку, прошел ВВК и был признан годным к службе и получил "боевую повестку", однако так и не явился в ТЦК без уважительной причины, то его ждет уголовная ответственность, из-за чего ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

"Штрафы теперь могут выписывать заочно, без необходимости составлять протокол в ТЦК в присутствии военнообязанного, если лицо уведомили о необходимости явки должным образом и оно проигнорировало вызов без уважительной причины. За неявку в ТЦК по повестке представители ТЦК будут обращаться в полицию с требованием доставить военнообязанного", - добавили в публикации.

Отмечается, если правоохранители не могут разыскать человека, ему пришлют сообщение с ТЦК заказным письмом. Если почта не может вручить такое письмо под расписку или лицо отказывается, то требование возвращается в ТЦК с соответствующей отметкой. Уже после этого в течение 10 дней представители ТЦК могут обратиться в суд с просьбой временно приостановить действие водительских прав.

"От себя рекомендую внимательно читать все требования нормативно-правовых актов, следить за изменениями в законодательстве и при необходимости обращаться за помощью к военным адвокатам, юристам, другим компетентным лицам, поскольку на практике возникает немало нюансов и спорных моментов в толковании отдельных предписаний законодательства", - отметил Дубок.

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Также Сергей Дубок рассказал, кого не отправляют на ВВК. По словам эксперта, военнообязанные, у которых есть отсрочка, на медосмотр не направляются, за исключением контрактников.

Также он ответил, когда в Украине начнут присылать повестки по почте.

"В случае не уточнения в течение 60 дней военнообязанным или резервистом фактического адреса места жительства, повестка будет направлена на его адрес зарегистрированного места жительства. Итак, направление повесток по почте начнется после 17 июля 2024 года", - отметил он.

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