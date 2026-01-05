Зачем в 1997 году США приобрели партию советских истребителей, которые были им не нужны

Молдова продала более двух десятков самолетов за смешные 40 миллионов долларов.

В конце 1990-х годов США приобрели у Молдовы 21 истребитель МиГ-29, которые в то время считались еще достаточно современными. Но американцев не интересовали секреты советских самолетов, и тем более Пентагон не планировал эксплуатировать эти машины. Покупка самолетов преследовала другую цель, пишет на страницах 19fortyfive.com журналист Гарисон Касс.

С распадом СССР маленькая и далеко не богатая Молдова унаследовала 34 истребителя МиГ-29. Стране, переживающей тяжелый переход к рыночной экономике, остро не хватало финансовых ресурсов для эксплуатации этих самолетов. Да и, откровенно говоря, Молдова не нуждалась в таком количестве современных истребителей.

Сами же МиГи в то время считались достаточно хорошими машинами, на которые всегда найдется покупатель. Так что для бедной страны это был востребованный товар, который можно выгодно продать. И был один потенциальный покупатель, который мог их приобрести.

Как пишет Касс, в 1990-х годах Иран как раз активно развивал свои вооруженные силы, стремясь стать передовой военной державой на Ближнем Востоке. Истребители МиГ-29 могли быть отличным приобретением для Тегерана, усилив иранскую армию и в наступлении, и в обороне.

А это уже очень беспокоило США. В Вашингтоне решили, что предотвратить поставку советских истребителей в Иран им обойдется дешевле во всех смыслах, чем потом разбираться с последствиями такой поставки.

В то время в США как раз действовала "Программа сотрудничества Нанна-Лугара по уменьшению угроз", в рамках которой Вашингтон пытался обезопасить советские арсеналы оружия. В частности, по этой программе в буквальном и фигуральном смысле распилили стратегические вооружения, доставшиеся Украине.

Поэтому в 1997 году Вашингтон в рамках этой программы приобрел у Молдовы 21 истребитель МиГ-29, а остальные были уничтожены или выведены из строя. Эта операция обошлась американским налогоплательщикам примерно в 40 миллионов долларов. Это приблизительная рыночная стоимость 1-2 истребителей типа F-16, или МиГ-29 (в зависимости от технического состояния и модификации) в то время. Поэтому очевидно, что молдаване очень продешевили.

Молдавские самолеты были перевезены в Соединенные Штаты, где их использовали для обучения американских вооруженных сил. В частности американские пилоты учились тактикам противодействия противнику, который летает именно на советских МиГ-29.

Однако стратегическая ценность молдавских Мигов для США заключалась именно в том, что они не попали в руки Ирана.

