Некоторых военнообязанных не отправляют на медосмотр, отметил эксперт.

Продолжается мобилизация в Украине, и военнообязанные, которые обратились в территориальные центры комплектования и соцподдержки с заявлением о предоставлении отсрочки, не должны проходить военно-врачебную комиссию до принятия решения соответствующей комиссией.

Военнообязанное лицо направляют на медосмотр, чтобы определить, пригодно ли оно к службе в армии, если "комиссия принимает решение и отказывает предоставлять отсрочку", рассказал военный адвокат Сергей Дубок "Суспильному Житомир".

"Военнообязанные, у которых есть отсрочка, на медосмотр не направляются, за исключением контрактников ...", - пояснил эксперт.

Видео дня

В центре внимания мобилизация - новости сегодня стоит знать

В нашем государстве 18 мая начал работать обновленный закон о мобилизационных мероприятиях. Согласно документу, в течение 60 дней военнообязанные украинцы - мужчины и женщины-медики в возрасте от 18 до 60 лет и резервисты, в течение 60 дней должны обновить свои персональные данные через ТЦК, центры предоставления административных услуг или приложение "Резерв+". Потом правительство решило, что если эти категории украинцев вовремя не обновят свои персональные данные, то им будут по почте присылать повестки.

По словам украинского воина Алексея Тарасенко, в нашей армии считают, что есть серьезная несправедливость насчет некоторых военных, поскольку новый закон о мобилизации не предусматривает демобилизацию.

Вас также могут заинтересовать новости: