Пока что у военнообязанных есть время на обновление данных.

Сейчас в Украине на фоне полномасштабной войны продолжается мобилизация. Военный адвокат Сергей Дубок рассказал "Суспільному", когда начнется направление повесток о призыве по почте.

"В случае не уточнения в течение 60 дней военнообязанным или резервистом фактического адреса места жительства, повестка будет направлена на его адрес зарегистрированного места жительства. Следовательно, направление повесток по почте начнется после 17 июля 2024 года", - отметил он.

По словам юриста, по-прежнему правоохранители не могут вручать повестки. Полицейские могут только задержать и доставить в ТЦК лицо, которое уклоняется от военной службы.

Видео дня

"Все военнообязанные должны носить с собой военно-учетные документы и предъявлять их по требованию представителям ТЦК, полицейским, а в пограничной зоне - пограничникам. При такой проверке сотрудники ТЦК и полиции могут вести фото- или видеофиксацию своих действий", - подчеркнул Дубок.

Адвокат напомнил, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полицейского. Если же человек откажется или не имеет документа, он понесет админответственность и штраф от 17 000 гривен до 25 500 гривен.

Мобилизация в Украине

Как известно, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Военнообязанные, которые получили по несколько штрафов и не явились в ТЦК, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Недавно Заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин рассказал, влияет ли военно-учетная специальность на призыв в армию. Кроме того он растолковал, что означают статусы в "Резерв+".

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