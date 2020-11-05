Штраф за отсутствие защитной маски на лице будет составлять от 170 до 255 гривень.

Законопроект №3891, предусматривающий усиление контроля за соблюдением карантина, прошел профильный комитет Рады. Его принятие министерство здравоохранения ждет уже в сессионном зале парламента.

Читайте такжеИз-за протестов "евробляхеров" в Киеве изменили маршруты автобусов

Об этом на брифинге 5 ноября сообщил глава Минздрава Денис Степанов.

Он напомнил, что законодательная инициатива заключается в штрафовании граждан без защитных масок сразу на месте. Законопроект от правительства подали в парламент еще в июле, но только сейчас, говорит министр, у депутатов "дошли руки".

Как и кто будет штрафовать

Штраф за отсутствие защитной маски на лице составит от 170 до 255 гривень.

"При этом полиция может сразу составлять протокол, а не так, как было раньше. Раньше составляли протокол, его передавали в суд, потом решали, налагать ли штраф или не налагать. В результате этого у нас относительно к менее 3-5% были применены штрафные санкции – как к гражданам, так и к организациям. Сейчас это будет такой же механизм, как и по нарушению ПДД", – пояснил Степанов.

Украинцев в случае принятия закона смогут штрафовать не только правоохранители, но и работники эпидемического контроля, а также представители органов местного самоуправления, потому что именно на последних возлагается осуществление контроля за противоэпидемическими мерами.

Законопроект об усилении контроля за соблюдением карантинных ограничений впервые анонсировал главный санврач Виктор Ляшко.

Сейчас – на период карантина – украинцев могут штрафовать за отсутствие масок в общественных местах на сумму от 170 до 255 гривень. Для юридических лиц суммы штрафов составляют от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 гривень до 5 100 гривень).

Коронавирус: важно знать каждому

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская