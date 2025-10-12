Уплата штрафа является действенным механизмом и помогает решить проблему тогда, когда до этого человек ничего не нарушал, выполнял все требования закона, но "пропустил какую-то одну повестку".

Несмотря на возможность оплатить штраф за нарушение воинского учета дистанционно, то есть онлайн, сняться с розыска "окончательно" это поможет не каждому.

Как отмечает "РБК-Украина", в целом, по словам юристов, возможность оплатить штраф за нарушение воинского учета онлайн - это хорошая опция. Впрочем, "срабатывает" она не для всех, ведь случаи бывают разные. То есть результат уплаты штрафа зависит от того, какая ситуация у конкретного человека.

Адвокат АО "Актум" Наталья Гнатик объяснила, что если вы оплатили штраф и "думаете, что это раз и навсегда решит ситуацию с розыском, и никто больше не будет вас искать - так это не работает". В то же время, по ее словам, "это действительно может быть хорошим выходом".

"Это не прописано в законах, но на практике так работает: вы платите штраф, вас снимают с розыска и вы решаете ваши вопросы с ТЦК дальше. То есть такая уплата штрафа дает время, короткое или не очень - найти работу с бронированием, найти законные основания для отсрочки и решать дальше все это в законном поле", - сказала адвокат.

Она добавила, что уплата штрафа является действенным механизмом и помогает решить проблему тогда, когда до этого человек ничего не нарушал, выполнял все требования закона, но "пропустил какую-то одну повестку", то есть было зафиксировано какое-то нарушение.

В частности, это может быть ситуация, когда человек вовремя не пришел по повестке. Но только если такая повестка была одна, а не много подряд. При таких обстоятельствах нарушитель признает вину, платит штраф, пометка "в розыске" исчезает и может в дальнейшем больше не появляться.

В то же время, если же после этого будет совершено новое нарушение, то может появиться и потенциальный новый "розыск".

"У кого одно нарушение, оплата штрафа онлайн - это действенный и полезный механизм. У кого же нарушений много - перспектива решения проблем уплатой штрафа онлайн невелика", - отметила Гнатик.

Адвокат рассказала, что в ее практике были разные кейсы. Например, когда человек платил штраф и дальше оперативно подавался на бронирование, и проблем не возникало. Другие платили штраф и оформляли отсрочку. Впрочем, бывают и противоположные случаи, когда человек оплатил штраф, но с розыска его до сих пор не сняли.

Кроме того, Гнатик отметила, что бывают ситуации, когда в розыск человек попадает "просто так". "К сожалению, это - не редкость. Цель людей - сняться с розыска. А цель ТЦК - не наполнение государственного бюджета уплатой штрафов, а мобилизация. Оплата штрафа для ТЦК - не основная цель. Все это понимают, но никто фактически не может на это повлиять", - сказала она.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Верховная Рада приняла закон, которым разрешается бронирование предприятиями военнообязанных работников, которые не имеют военно-учетных документов, не уточнили данные или находятся в розыске.

Так, под бронирование подпадают все военнообязанные работники критически важных предприятий, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ, или же они не состоят на воинском учете, или не уточнили персональные данные, а также если такой работник находится в розыске территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора с таким работником и предоставляется не более одного раза за один календарный год.

