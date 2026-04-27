Украинка купила запущенную хату у леса и показала, что с ней стало спустя год ремонта

Приобрести такую хату – решение смелое, но отремонтировать ее – задача еще более масштабная.

Украинка приобрела старую глиняную хату возле леса и с того момента начала демонстрировать в социальных сетях то, как они ее ремонтируют. За двенадцать месяцев владельцам удалось заложить фундамент для дальнейшей жизни дома.

Первым делом здание очистили от многолетних завалов мусора, демонтировали старые обои и провели санацию ("лечение") стен – их полностью очистили и выровняли. Также в видео, опубликованном в профиле TikTok под названием "Відродження садиби", украинка рассказала, что они отреставрировали деревянные оконные рамы, часть из которых находилась в плачевном состоянии, и полностью заменили старую электропроводку в нескольких комнатах.

Сердцем жилища стала заново перестроенная дровяная печь, а чердачное помещение привели в порядок – его очистили, утеплили и обработали глиной, чтобы сохранить аутентичные свойства постройки.

Кроме того, владельцы уже залили фундамент под будущую пристройку, где планируют разместить современную кухню.

Жизнь в условиях стройки

Несмотря на колоссальный объем работ, быт в таком доме пока далек от городского комфорта. Водопровод отсутствует – воду берут из уличного колодца.

Санузел и душ (который пока не функционирует) также находятся во дворе. Из так называемых "благ цивилизации" в доме есть только газ и свет, интернет просто подведен к зданию, но еще не подключен.

Ремонт в комнатах идет поэтапно: часть помещений уже обретает новый облик, другие – ждут капитальной реконструкции.

С участком тоже все интересно

По словам украинки, работа кипит и вне дома. На месте покосившихся аварийных сараев после их сноса теперь разбиты грядки и цветущие клумбы.

Заросшую территорию методично расчищают от кустарников, высаживая на их месте сад. "Рядом лес, невероятные виды и еще старый забор", - подчеркнула украинка.

