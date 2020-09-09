По словам советника главы ОП, важно не заморозить экономику полностью.

У Зеленского оценили шансы введения нового жесткого карантина в Украине.

Об этом говорится в материале "РБК-Украина" "Бунт "красной зоны". Чем власть ответит на саботаж карантина в регионах".

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, власть в Украине постарается обойтись лишь адаптивным карантином.

"Новый локдаун пока не реалистичен. Постараемся обойтись адаптивными сценариями. Потому что важно не заморозить экономику полностью. У нас отдельные отрасли и в "адаптивке" сильно провисают", - заявил Подоляк.

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Адаптивный карантин в Украине

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие – в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны (запрет на работу общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов (кроме доставки), посещение детских садиков, школ и пр.).

С 7 сентября в "красную зону" попали уже три областных центра: Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

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Автор: Екатерина Лиманская