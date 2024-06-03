Союзники по НАТО обеспокоены неспособностью страны способствовать собственной защите.

На прошлой неделе вооруженные силы Франции, Великобритании и Норвегии отслеживали движение российской подводной лодки у западного побережья Ирландии. Союзники по НАТО обеспокоены возможностью атаки России на кабели и трубопроводы и неспособностью Ирландии способствовать собственной защите. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что французский самолет Bréguet 1150 Atlantic на днях вел наблюдение возле графства Клер, перед тем, как Великобритания и Норвегия отправили самолет Boeing Poseidon P-8, который специализируется на охоте на подводные лодки, в район возле городов Слайго и Донегал.

По данным СМИ, российские ударные подводные лодки часто присутствуют в международных водах у берегов Ирландии, но их расположение вызвало беспокойство на самом высоком уровне Сил обороны и среди европейских союзников. В этом районе проходит газопровод Корриб, а также важный подводный кабель. При этом отслеживание подводных лодок - это то, для чего используются эти самолеты.

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"Тот факт, что самолеты посменно наблюдают за происходящим, свидетельствует о том, что каждая страна сама по себе не в состоянии выполнить эту работу. Усилия, направленные на отслеживание, показывают, насколько серьезно они относятся к происходящему. Это также показывает, что Ирландия не способна защитить себя. Ирландцы были бы вовлечены в эту операцию, если бы имели чем помочь", - сказал аналитик по вопросам России в лондонском аналитическом центре Chatham House Кейр Джайлз.

Первое место в списке проблем, которые влияют на Ирландию, занимает угроза, которую Россия представляет для подводных газопроводов и оптоволоконных кабелей, обеспечивающих связь между Европой и Северной Америкой.

"Ирландия просто не имеет способности справиться с подобными угрозами, но нам нужно обучать общественность, чтобы мы могли заключать индивидуальные договоренности со странами", - сказал Деклан Пауэр, аналитик по безопасности.

Журналисты подчеркивают, что существует бесчисленное количество примеров того, как "странные суда" обследуют кабели у берегов Ирландии. При этом особенно уязвимой является критически важная инфраструктура у западного побережья.

"Москва уже обозначила на карте значительную часть морского дна, включая британские и ирландские ветровые турбины, в готовности к любому конфликту, в котором диверсии могут сыграть определенную роль", - отмечает издание.

Отношения РФ с НАТО

Страны Балтии совместно с Польшей, Финляндией и Норвегией создадут "стену из дронов" для защиты от России. Об этом недавно договорились лидеры этих стран.

По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, для создания такой "стены" страны-члены НАТО будут использовать БПЛА для наблюдения за пограничной зоной, а также системы защиты от дронов.

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