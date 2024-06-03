Как ожидается, рамка нового флагмана Apple будет шириной всего 1,2 мм против 1,5 мм в Galaxy S24 Ultra.

Прошлогодние iPhone 15 Pro и 15 Pro Max могут похвастаться впечатляющими тонкими рамками вокруг дисплея, но новая утечка предполагает, что Apple может сделать их еще тоньше в грядущих iPhone 16 Pro и Pro Max.

Сообщается, что рамки айфонов будут уменьшены на 40%. Таким образом, ширина рамки у дисплея iPhone 16 Pro Max составит 1,2 мм, более скромному 16 Pro подарят рамки в 1,2 мм. Для сравнения, у актуального рекордсмена Galaxy S24 Ultra этот параметр составляет 1,52 мм.

Все дело в том, что в iPhone 16 Pro Apple будет использовать технологию Border Reduction Structure (BRS). Это позволит компактнее и эффективнее размещать схемы под дисплеем, что, в свою очередь, приведет к еще более тонким рамкам вокруг экрана.

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Эта утечка совпадает с более ранними сообщениями о том, что Apple планирует оснастить iPhone 16 Pro и 16 Pro Max более крупными дисплеями размером 6,3 дюйма и 6,9 дюйма соответственно.

Уже подтверждено, что презентация новых Айфонов состоится в сентябре. По слухам, Pro-модели получат серьезный апгрейд экрана и камеры, а базовые модели оснастят вертикальным блоком камер и кнопкой "Действие".

Вместе с новыми айфонами в сентябре выйдет iOS 18, которую называют самым крупным обновлением ПО в истории Apple. Недавно Bloomerg писал, что компания договорилась с OpenAI о внедрении ChatGPT в iOS 18.

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