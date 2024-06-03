Евгения Власова поддерживает русский язык.

Певица Евгения Власова высказалась о языковом вопросе и объяснила, почему многие украинские артисты исполняли свои хиты на языке страны-агрессора.

Как она рассказала в интервью Славе Демину, она росла в русскоговорящей среде, однако ее музыкальная карьера начиналась все же с песен на украинском. Позже она перешла на русский, чтобы быть частью шоу-бизнеса.

"Мы, украиноязычные, чувствовали себя очень ненужными. И мы начали снова петь на русском, чтобы быть нужными, чтобы зарабатывать деньги, потому что у всех семьи, и так далее, и так далее", - отметила Власова.

Она добавила, что никогда не будет говорить гадости в адрес людей, которые разговаривают на русском, потому что этот язык, по ее словам, не принадлежит России.

"Русский язык, он же не совсем не наш, он не их. Многие добрые, классные люди на нем разговаривают, которые поддерживают Украину. Если передо мной стоит классный человек, и он русскоязычный, я никогда ему не начну говорить какие-то гадости, что он какой-то не такой. Лишь только потому, что он не общается на украинском", - добавила знаменитость.

Напомним, ранее Евгения Власова призналась, где берет деньги на жизнь во время войны.

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