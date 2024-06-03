Заявления о якобы остановке движения метро на время проведения мероприятия и выделение на его организацию средств из городского бюджета не соответствуют действительности.

Столичные власти не согласовывали проведение Марша равенства в киевском метро, из соображений безопасности организаторов просят выбрать другую локацию. Об этом говорится в сообщении на Официальном портале Киева. Также отмечается, что в случае проведения марша ответственность за соблюдение всех мер безопасности возлагается на организаторов.

"Кроме того, заявления, которые распространяют некоторые Telegram-каналы, о якобы остановке движения метро на время проведения Марша равенства и выделение на его организацию средств из городского бюджета - абсолютно не соответствуют действительности и, очевидно, призваны возмутить общество и дестабилизировать ситуацию в столице", - говорится в тексте.

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник отметил, что они понимают, что правозащитные и информационно-разъяснительные мероприятия, направленные на утверждение равенства, важны и в условиях военного положения.

Видео дня

"Однако Киевский метрополитен - объект двойного назначения и часть критической инфраструктуры города, это всегда территории повышенного риска из-за ограниченности пространства, графика движения поездов и большого пассажиропотока. Мы не можем подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров. Поэтому, чтобы избежать возможных провокаций, не можем разрешить проведение Марша равенства в метро", - пояснил он.

Как отметили в Департаменте молодежи и спорта КГГА, массовые мероприятия во время действия правового режима военного положения в Украине могут происходить только при условии обязательного соблюдения всех требований мер безопасности, законодательства Украины в сфере гражданской защиты участников мероприятия в условиях военного положения, требований Правил благоустройства города Киева.

В Департаменте рекомендуют воздержаться от проведения мероприятий, предусматривающих скопление значительного количества людей, и отмечают, что в случае проведения - ответственность за соблюдение всех мер безопасности возлагается на организаторов.

Марш равенства в Киеве

В Киеве в июне состоится Марш равенства. Как сообщили организаторы, мероприятие планируют проводить в метро.

Согласно официальному анонсу, Марш равенства состоится в Киеве 16 июня.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2021 г. в Киеве в Марше равенства за права ЛГБТ в Киеве, который был организован общественной организацией KyivPride, приняли участие, по разным данным, от 2,5 тыс. человек до 7 тыс. В марше приняли участие представители посольств Канады, Германии, США.

Вас могут заинтересовать следующие новости: