Топ-5 самых модных платьев на лето: вы будете неотразимой (фото)

Среди этих вариантов вы точно выберете то, что вам понравится.

Вот и наступило долгожданное лето, когда каждая модница может создать свой идеальный легкий образ и тем самым поднять себе настроение и сделать его более романтическим, сексуальным, грациозным...

УНИАН рассказывает, какие платья в моде 2024 летом.

Модные летние платья 2024 - топ-5 идеальных фасонов

Летние платья - мастхеф каждой девушки, потому что они не только привлекательно выглядят, но и позволяют телу "дышать". В них вам будет легче пережить жару.

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Платье с кружевом

Легкое летнее платье с кружевом подарит вам ощущение невесомости. Во-первых, оно выглядит очень стильно. А, во-вторых, если выбрать более свободный крой, то вы навсегда сможете забыть о липкости из-за жары. Натуральные ткани будут очень приятны к телу.

Платье с анималистическим принтом

Если говорить о том, какие расцветки платьев сейчас в моде, то выбор дизайнеров однозначно остановится на анималистических принтах, особенно леопарде. Выбирайте мини-платья на бретельках и с завязками. Тогда вам равных просто не будет.

Платье с рукавами-фонариками

Этот фасон был в тренде еще в прошлом году. В этом он не покидает модный Олимп. Выбирая платье с рукавами-фонариками, можете быть увереными в том, что оно подарит вам романтическое настроение.

Платье в бельевом стиле

Фасоны летних платьев на каждый день могут быть абсолютно разными. Однако не стоит забывать об одном очень сексуальном фасоне, который сделает вас игривой кошечкой. Конечно речь идет о шелковом платье. Его можно сочетать с худи, если вы планируете выходить на улицу вечером, или с рубашкой. В любом случае оно подчеркнет вашу фигуру.

Платье из льна

Если вы не знаете, какие выбрать летние платья 2024, то присмотритесь к моделям из льна. Эта ткань глубоко дышит, позволяя вашему телу не перегреваться от солнца. Более того, в нем будет комфортно даже при плюс 30 градусов. Интересный нюанс: лен не нужно гладить, поэтому вы еще и сможете сэкономить немного времени.

Мы назвали модные летние платья 2024, но выбирать только вам. Отдавайте предпочтение тем моделям, в которых вам комфортно и в которых вы ощущаете себя особенной.

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